Желают лучшей жизни: спецпосланник США призвал палестинцев переселиться из Сектора Газа

В США загорелись идеей переселить палестинцев из Сектора Газа. Людям рекомендуют не быть привязанными к этой земле, чтобы иметь лучшую жизнь.

Так, команда Трампа заявила о готовности взять под контроль Сектор Газы и восстановление региона, чтобы превратить его в "ближневосточную ривьеру". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Times of Israel.

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Трамп хочет быть прозрачным с палестинцами

США обещают палестинцам, что они могут начать лучшую жизнь – "лучшие возможности, лучшие финансовые условия, лучшие стремления".

Всего этого пока они не имеют, потому что "ставят палатку в Секторе Газа" среди 30 000 боеприпасов, которые могут взорваться в любой момент.

"Мир в регионе означает лучшую жизнь для палестинцев. Лучшая жизнь не обязательно связана с физическим пространством, в котором вы находитесь сегодня", – сказал посланник США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.

Он заявил, что Трамп призывает сделать для этих людей лучше.

Президент говорит: "Давайте сделаем для этих людей лучше. Давайте дадим им больше надежды. Пусть они сделают этот выбор". И я думаю, что он прав,

– добавил Уиткофф.

Спецпосланник также подчеркнул, что Трамп "хочет быть прозрачным с палестинским народом", и добавил, что Газа будет непригодной для жизни следующие 10 – 15 лет.