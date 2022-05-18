США и Европа разрабатывают маршруты для вывоза украинского зерна

Администрация США обсуждает с правительствами стран-партнеров возможные пути вывоза из Украины зерна, подготовленного на экспорт. Таким образом мир пытается предотвратить продовольственный кризис, который спровоцировала война, начатая Россией.

Об этом пишет телеканал CNN, ссылаясь на заявления американских и европейских дипломатов. По их словам, этим вопросом будет лично заниматься госсекретарь США Энтони Блинкен.

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Цены на зерновые культуры резко выросли

В публикации отмечают, что это один из самых сложных вопросов, однако Соединенные Штаты тесно сотрудничают с союзниками, чтобы разработать маршруты вывоза критически важных запасов зерна из Украины. Дипломаты рассматривают широкий спектр вариантов безопасного экспорта пищевых продуктов – железной дорогой, морем и воздушными перевозками.

Известно, что экспорт зерна станет одним из главных вопросов во время министерской встречи в ООН по продовольственной безопасности, которая пройдет под председательством госсекретаря США Энтони Блинкена в среду и четверг в Нью-Йорке.

Зерно используется как "инструмент в гибридной войне"

CNN пишет, что на фоне опасений по поводу глобальной нехватки продуктов, растут и цены на пшеницу, зерно, кукурузу, соевые бобы и масло. Стремительное удорожание зафиксировали в последние недели.

На встрече министров иностранных дел G7 в Германии и на заседании Совета по торговле и технологиям США – ЕС во Франции мировые лидеры поднимали вопросы экспорта зерна. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок подчеркнула, что Россия расширила войну против Украины на другие государства, начав войну за зерно.

Министр иностранных дел Канады Мелани Джоли заявила, что ее страна, еще один крупный экспортер сельскохозяйственной продукции, готова отправить корабли в европейские порты, чтобы экспортировать украинское зерно тем, кто в нем нуждается.

Министры иностранных дел также призвали Россию "немедленно прекратить атаки на инфраструктуру Украины", чтобы обеспечить экспорт сельскохозяйственной продукции.

По данным Государственного департамента США, до войны Украина поставляла сельскохозяйственную продукцию более чем в 180 стран мира и больше всего в страны ЕС — почти 30%, была четвертым в мире экспортером кукурузы и пятым – пшеницы.

Всемирная продовольственная программа Организации Объединенных Наций ежегодно закупает половину зерна в Украине и предупреждает о серьезных последствиях, если украинские порты не будут открыты в ближайшее время.

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