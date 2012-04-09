Экономический кризис и торговые войны США и Китая: что будет с Украиной?

Развитие событий в мире, в частности политика Трампа по разрушению старой системы, заставляет задуматься – а что будет с Украиной?

Экономический кризис может привести к падению цен на углеводороды. А это – основной источник финансирования войны для России. Если добавить падение на азиатских рынках, то, кажется, что вот она – удача. Но не все так гладко. Об этом заявил Игорь Тышкевич, информирует 24 Канал.

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Быстрый мир Трампа: логика действий и почему не получилось

Дональд Трамп еще до инаугурации обещал закончить российско-украинскую войну чуть ли не за 24 часа. Позже появился тезис о неделях и роли КНР. После инаугурации "китайская" часть тезиса исчезла, однако начались консультации с Киевом и Москвой. Это привело к предложению соглашения о ресурсах, которое в его теперешнем виде крайне не выгодно для Украины.

Также есть достаточно мягкий диалог с Москвой, где Путин, в свою очередь, предлагает США подумать о совместных проектах. Среди них есть ресурсы, совместная торговля углеводородами и Арктика.

Чуть не забыл. Есть результаты консультаций по линии Украина – США и Россия – США. В результате которых:

украинская сторона считает, что есть перемирие по ударам по инфраструктурным объектам;

российская сторона утверждает, что перемирие может быть (задним числом, с 18 марта), но только после выполнения Соединенными Штатами целого ряда условий;

в США не говорят слово "перемирие". А Трамп заявил, что ему "не нравится" то, что происходит сейчас.

Можно придерживаться любой точки зрения. Но для Трампа вопрос прекращения огня в Украине в ближайшие месяцы действительно важен. Говорится, конечно, не о динамике на фронте. Просто ключевым вызовом США является Китай.

В этой логике американский президент стремится достичь хоть малейшего прогресса в деле прекращения российско-украинской войны до встречи с Си Цзиньпином. Иначе "украинский вопрос" будет поднят на американо-китайских переговорах. Причем в разрезе участия Пекина в прекращении огня. Это противоречит стремлению Трампа доказать состоятельность и результативность американской внешней политики в деле урегулирования кризисов.

Однако прекращение огня – это не мирные соглашения, это не прекращение войны. Для Украины важны сценарии развития ситуации, условия выхода на мирные переговоры. С этим пока что все сложно. В интересах США – не допустить поражения Украины, поскольку это создаст дополнительные вызовы для безопасности стран НАТО, а также усилит активность Кремля на других площадках (Африка, Азия, Латинская Америка).

С другой стороны, в интересах США является не допустить поражения России. Вашингтон считает, что это порождает зону нестабильности в Евразии и несет риски резкого усиления Китая. Поэтому Трамп и пытается найти точки диалога с Путиным, чтобы через развитие американо-российских отношений вытянуть Кремль в позицию сдерживания Пекина.

Торговая война Трампа и угроза мирового кризиса

В описанную логику как раз вкладывалось давление США на обе стороны (но, к сожалению, больше на Украину) с целью выхода хотя бы на прекращение огня до начала диалога с КНР. Диалог пока не начался, но процесс уже переходит на следующий цикл. Причина – начало торговой войны США против всего мира. Точнее, не так брошенная Трампом "перчатка", как то, что Си эту "перчатку" поднял и ответил на вызов. То есть пусть заочно, но разговор двух супердержав начался.

Вашингтон попытался поднять ставки, демонстрируя свою доминантную позицию. Для Пекина "промолчать" означало бы признать тщетность собственных амбиций на мировое лидерство. Соответственно, КНР входит в торговую войну.

Этот процесс сопровождается падением фондовых рынков во всем мире. Просели США, Япония, Сингапур, Тайвань, ЕС и, конечно, Китай. В случае продолжения политики Трампа мы можем столкнуться с мировым экономическим кризисом. С падением ВВП (или уменьшением темпов роста, в лучшем случае) во всех ведущих экономиках мира.

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Такой сценарий представляется наиболее вероятным, по крайней мере на ближайшие месяцы. Трамп не может отступить, особенно в вопросах давления на КНР – тогда США "продемонстрируют слабость". Но тема сосуществования двух великих держав будет затронута (вероятно) на летнем американо-китайском саммите. На нем возможны сразу несколько сценариев.

Возвращение к режиму конкуренции , который существовал до начала 2022 года. То есть имеем резкую риторику Китая и США относительно друг друга, но минимум конкретных действий, направленных на эскалацию.

, который существовал до начала 2022 года. То есть имеем резкую риторику Китая и США относительно друг друга, но минимум конкретных действий, направленных на эскалацию. Дальнейшее развитие текущего кризиса отношений и переход к полномасштабной торговой войне между двумя мировыми экономиками. В таком случае вероятность мирового кризиса приблизится к 100%. И для США, и для КНР это будет сложным, но не "смертельным" периодом. А вот для более слабых государств (независимо от уровня тарифов, установленных для них Вашингтоном) возможен риск полного обвала. Вопрос лишь во времени его начала. К сожалению, но сегодня это один из наиболее вероятных сценариев.

отношений и переход к полномасштабной торговой войне между двумя мировыми экономиками. В таком случае вероятность мирового кризиса приблизится к 100%. И для США, и для КНР это будет сложным, но не "смертельным" периодом. А вот для более слабых государств (независимо от уровня тарифов, установленных для них Вашингтоном) возможен риск полного обвала. Вопрос лишь во времени его начала. К сожалению, но сегодня Переход к военным угрозам и военной эскалации по линии США – КНР. Крайне маловероятно, поскольку Вашингтон и Пекин сегодня не готовы к военному противостоянию. Это будет означать стремление не допустить такого развития событий по крайней мере на ближайшие несколько лет.

Крайне маловероятно, поскольку Вашингтон и Пекин сегодня не готовы к военному противостоянию. Это будет означать стремление не допустить такого развития событий по крайней мере на ближайшие несколько лет. Выработка нового механизма сосуществования, который бы включал как инструменты сотрудничества между двумя государствами, так и алгоритмы минимизации рисков. В том числе совместной реакции на угрозы начала военных конфликтов в регионах, где есть интересы обоих государств.

Но пока мы существуем в режиме начала кризиса. Для Украины, к сожалению, это несет дополнительные риски.

Кризис и перемирие: как это повлияет на мир

Экономический кризис, конечно, больно ударит по российской экономике. Ведь прежде всего он будет означать падение цен на сырьевые товары, в частности на нефть и нефтепродукты. Причем государства ОПЕК будут работать на максимализацию своих доходов – то есть увеличивать добычу и предложение на нефть и газ на мировом рынке (что, кстати, уже начинает происходить).

Россия столкнется с падением цен на свою нефть и уменьшением рынков сбыта (что тоже уже начинает происходить). То же самое будет происходить по другим товарным позициям. При этом количество государств, которые будут рисковать играть с Кремлем в "обход санкций", уменьшится. В условиях кризиса создавать дополнительные риски для собственной экономики желающих будет мало.

На этом месте неисправимым оптимистам, видимо, стоит прекратить читать текст. Ведь складывается впечатление, что Кремль потеряет ресурсы для войны.

С одной стороны, да. С другой – деньги на войну у России есть. По крайней мере на полтора года. Кроме того, падение цен на ряд сырьевых продуктов расширяет возможности обеспечения сырьем российского ВПК. А общий экономический спад (падение доходов населения) сделает найм на войну дешевле. Как в России, так и за рубежом.

Таким образом Россия будет ограничена в сроках ведения войны. Но при этом будет иметь возможность для 1 – 2 попыток, нарастив интенсивность боевых действий, выйти на желаемые результаты.

Для Украины создаются свои границы маневра. Падение цен на сырьевые товары очень ударит по Украине. Дефицит внешней торговли вырастет, налоговые поступления экспортеров упадут.

Уже сейчас мы наблюдаем резкое уменьшение объемов переводов из-за рубежа. Украинцев за рубежом стало больше в разы, а вот по количеству денег, пересылаемых (или передаваемых наличными) в Украину, вернулась к уровню 2017 года. Экономический кризис только ускорит процесс. То есть страна уже "недополучает" около 3 миллиардов в год от заробитчан, эта сумма увеличится по крайней мере на половину.

Но Украина имеет плюс – внешнюю поддержку. Казалось бы, при ухудшении ситуации в России, страна может обеспечить устойчивость благодаря деньгам от партнеров. Но в случае мирового экономического кризиса логично предположить, что часть партнеров не сможет финансировать войну и устойчивость экономики в Украине в обещанных объемах. Или, как минимум, партнеры будут настроены как можно быстрее прекратить боевые действия. То есть просто заморозить войну до "лучших времен". Как говорится, ничего личного – просто кризис и надо заботиться о своих интересах. То есть сценарий просто замораживания войны без какого-либо выхода на устойчивые мирные соглашения становится наиболее вероятным.

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Кстати, этот сценарий в случае войны экономик США и КНР становится наиболее желательным для Пекина и Вашингтона. Причина проста – минимизация рисков. В обеих столицах понимают, что они сегодня не готовы к вооруженному противостоянию. А риск возникновения регионального конфликта (то есть разрастания российско-украинской войны на нечто большее) создает и одним и другим дополнительные вызовы во время кризиса. Таким образом, и для США, и для КНР, наиболее логичным сценарием будет просто вывод войны на этап замороженного конфликта.

Для России такой вариант, если он будет сопровождаться частичным снятием санкций, так же приемлем. Поскольку положительный эффект от снижения санкционного давления позволит России смягчить удар от экономического кризиса.

Для Украины? С одной стороны, бесспорный позитив в остановке боевых действий. С другой – в условиях экономического кризиса рассчитывать на сохранение имеющихся объемов поддержки экономики европейскими и американскими партнерами не приходится. То есть разрушенная экономика, мировой кризис и минимальная внешняя поддержка.

На этом месте могут перестать читать любители "зрады" и "все пропало". Для них идеальная картина уже есть. Для других стоит подумать о возможности подстраховки для Украины и участие сразу в нескольких глобальных инициативах.

Что делать Украине, чтобы выжить в новых условиях

Чтобы выжить, Украине крайне необходимо трезво и рационально оценить изменения в мире и регионе. В частности, предложить свое участие в реализации глобальных экономических проектов, которые будут реализовываться в условиях кризиса.

– Турецкие проекты по созданию новых логистических маршрутов в черноморском регионе. Это прежде всего оценка трансформации региональной системы после завершения строительства канала "Стамбул". Это реализация турецкого проекта Iraq Development Road. Это, наконец, турецко-китайская идея южной ветки "пояса и пути". Все они могут касаться украинской территории (как минимум Дунай, как максимум Украина как транзитер). А значит, инвестиции в логистику, рост транзита, расширение возможностей экспорта и, возможно, локализация отдельных производств.

– Инициирование (или участие) в обсуждении формирования региональных экономических систем. Речь идет об экономической базе проекта "Междуморье" и оси сотрудничества Румыния – Венгрия – Сербия, выстраиваемой Китаем.

– Оценка возможностей (и реализация) идей по поставкам углеводородов из Центральной Азии в страны ЕС. Здесь вопрос не только транзита, но и собственного потребления. А также уменьшение возможностей возвращения на европейский рынок для России.

– Максимальная интенсификация диалога с европейскими государствами по военно-техническому сотрудничеству. Но не с точки зрения реципиентов, когда страны ЕС за свои деньги на своих предприятиях заказывают для нас оружие, а шире. Поставить вопрос об участии в проектах перевооружения Европы и предложить варианты локализации производств (и частично разработки) на своей территории. Это инвестиции, прибыль и развитие национальной экономики.

– Сотрудничество с региональными и европейскими партнерами по усилению влияния на рынки развивающихся стран,. Благодаря нашему участию (как поставщика, как места локализации производств) в политике Турции, Франции, Испании, направленной на государства Ближнего Востока и Африки. Простой пример – можно говорить о новом "большом строительстве" в Украине, но есть программы турецкой экспансии в Сирию, в частности в создании новой экономики этой страны. Есть политика ЕС в отношении африканских государств. Есть место (образование, поставки товаров, силовая составляющая), где Украина может иметь свое место.

– В конце концов, это формирование региональной системы безопасности. Где Украина не пытается идти в фарватере желаний партнеров, а пытается занять свою нишу. С одной стороны, в польско-американском проекте "Междуморье". А с другой – выстраивает механизмы сотрудничества с Турцией и Румынией в черноморском регионе.

Но для реализации такого подхода требуется кардинальное изменение украинской внешней политики в сторону рационализации, стремление выстраивать отношения одновременно с разными партнерами, умение планировать более чем на один год (или до выборов) и действовать, исходя из долгосрочных интересов.