Столкновение мощных армий США и Китая из-за Тайваня: кто победит в противостоянии

Тайвань – остров, из-за которого мир может погрузиться в Третью мировую войну. Визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров едва не привел к началу полномасштабного столкновения между двумя мощнейшими армиями мира. Но кто из них победит в этом противостоянии?

Этот вопрос интересует многих. Ведь обе эти страны обладают мощной оборонной сферой. Так, США на протяжении всего своего существования развивали свой военный потенциал и создавали новое вооружение.

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Бюджет обороны Америки на 2022 год составляет 770 миллиардов долларов. В то же время китайцы в 2021 году на свой военный сектор потратили около 300 миллиардов. То есть вдвое меньше, чем американцы.

Тем не менее – это будет противостояние не только двух крупнейших армий в мире, но и столкновение двух мощнейших экономик. И мы постараемся ответить на вопрос – кто же из них сильнее.

У США и Китая всегда были сложные отношения

У США и Китая всегда были не слишком приятные отношения:

торговая война,

блокада товаров, стоящих на границе,

повышение пошлины с обеих сторон.

Однако о военном столкновении практически никогда речь не шла, пока "яблоком раздора" не стал Тайвань. Китай считает его своей территорией и открыто говорит об аннексии.

А США, в свою очередь, заявляют, что не дадут этого сделать. Хотя и независимости Тайваня не признают.

Мощность армий США и Китая

Начнём с военных мощностей обеих армий. За основу возьмем ежегодный рейтинг организации Global Firepower.

Если говорить о США, то у них на службе сейчас 1,832 тысячи военных, разбросанных по всему миру, почти 13,5 тысячи самолетов разного класса – от истребителей и штурмовиков до тяжелых стратегических бомбардировщиков, более 6,5 тысячи танков, более тысячи артиллерийских установок, почти 1,5 тысячи РСЗО.



Американские системы РСЗО / Скриншот с видео

Очевидно, что противостояние США и Китая не будет таким, как мы привыкли видеть. Это страны, которые находятся друг от друга за тысячи километров. И использование артиллерии или РСЗО здесь будет совершенно нецелесообразным.

Более вероятно, что в этом противостоянии сойдутся авиация и флот. Потому давайте разбираться в этих мощностях. Итак, у США:

13 247 самолетов, из них – почти 2 тысячи истребителей,

774 специальных летательных аппаратов,

627 дозаправочных танкеров,

почти 5,5 тысячи вертолетов и 910 боевых вертолетов,

484 судна, 11 авианосцев,

9 кораблей для боевых вертолетов,

92 атакующих судна, 22 корвета,

10 патрульных кораблей и 68 сумбарин.

Теперь что касается Китая. Если говорить о человеческом ресурсе, то армия Пекина насчитывает более 3-х миллиардов военнослужащих. Но на всех них всего 5 тысяч танков, 3 тысячи РСЗО и 35 тысяч бронированных машин.

Военная доктрина Китая больше направлена на экипировку каждого отдельного военного, чем на технологии и современные системы ведения боя. Хотя, конечно, не значит, что у них нет ракет.

Если же говорить об авиации и флоте, то ситуация Китая такова:

китайцы располагают 777 кораблями, из них всего 2 авианосца,

1 корабль для вертолетов,

41 ударный корабль, но 49 фрегатов,

70 корветов и 79 субмарин.

Что касается самолетов, то их общее количество в разы меньше, чем в США – всего 3 285 летательных аппаратов. Из них – 1200 истребителей, 370 штурмовиков, 3 танкера и 281 ударный вертолет.

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Эти две страны готовились к войне

На самом деле трудно представить себе противостояние этих двух гигантов. Во время войны, которая продолжается уже сегодня в Украине, мы убедились, что меньше – не значит хуже. Но также увидели, что технологии решают абсолютно все.

Добавим сюда еще и тот факт, что и США, и Китай – обе готовились к возможной войне. В США, например, есть специальная ударная авианосная группа имени Рональда Рейгана. Ее называют антикитайской силой, ведь в нее входят самые мощные корабли американского флота.

Добавим, что Рональд Рейган, Теодор Рузвельт, Нимиц – вместе они могут нести сотни истребителей, ракеты разного класса и поддерживать работу авиации. В частности, их постоянно прикрывает воздушная крепость AWACS, которая отслеживает не только вражеские запуски ракет, но и мониторит ситуацию на суше, воздухе, воде и даже под водой.

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Не стоит забывать, что Штаты еще ни разу не проигрывали в боях на воде. Что касается воздуха, у Штатов есть самые мощные в мире самолеты, которые уже доказывали свою эффективность в войнах по всему миру – F-15, F-16 и F-22. Последние могут быть доставлены в любую точку на планете за 24 часа.

А стратегические бомбардировщики B-2 Spirit сегодня считаются самыми дорогими и мощными самолетами во всем мире. И спорить с ним нет смысла, потому что лучше пока никто не смог создать.

Справедливости ради стоит сказать, что говорить о мощности Китая приходится меньше. Все же – это закрытая страна и мало что известно о ее вооружениях и технологиях.

Но ситуация с Тайванем показала, какие самолеты Пекин отправил в сторону Тайваньского пролива, когда боинг Нэнси Пелоси шел на посадку. Это были Су-35, истребитель класса 4++. Это классное, современное оружие, но даже более старые версии F-15 будут на голову выше.



Армия Китая / Скриншот с видео

В то же время, в США есть как качественное, так и количественное преимущество. Потому в вопросах авиации без шансов. Безусловно, Китай создает опасность на воде. Растущие военные, военно-морские, воздушные и разведывательные возможности Китая представляют, по мнению американцев, гораздо большую проблему для военного превосходства США в более широком регионе Индии.

Поэтому США в этих вопросах решили обыграть китайцев, и их сеть международного партнерства укрепила безопасность, способствовала стабильности и предотвращала конфликты между обеими странами.

В Индийско-Тихоокеанском регионе передовое военное присутствие США и сотрудничество с региональными партнерами является сдерживающим фактором для Китая.

Вмешается ли НАТО в войну

Кроме того, вопрос остается открытым о том, не вступит ли в эту войну НАТО, ведь согласно 5-й статье, включиться должен весь Альянс. Так было и во время афганской кампании в 2001 году.

Тем не менее противостояние обеих стран – неизбежно. Баланс сил между государствами быстро меняется. Отчасти потому, что еще в 2014 году Си Цзиньпин изменил обширную стратегию Китая с оборонной позиции на более активистскую политику, направленную на продвижение китайских интересов по всему миру.

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А США с 2017 года в ответ приняли совершенно новую стратегию по отношению к Китаю, назвав ее новой эпохой стратегической конкуренции. Западные аналитики говорят, что противостояние двух этих супер-государств произойдет уже в следующем десятилетии.

Если эти два гиганта найдут способ сосуществовать, не изменяя своим основным интересам, мир станет лучше для всех нас. Если договориться не удастся, на другом пути стоит вероятность войны, еще более разрушительной, которая сегодня разворачивается в Украине. Будущий конфликт рискует добиться такого размаха, который даже трудно себе представить.