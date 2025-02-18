США и Россия согласовали четыре принципа по итогам переговоров по Украине, - Рубио

18 февраля в Саудовской Аравии закончились переговоры США и России. Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что стороны согласовали четыре принципа по итогам переговоров по Украине.

"Восстановить функциональность наших соответствующих миссий в Вашингтоне и Москве. Чтобы мы могли продолжать двигаться по этому пути, нам нужны дипломатические учреждения, которые работают и функционируют нормально", -–предусматривает первый из принципов.