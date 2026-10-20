США пообещали Украине гарантии безопасности на уровне 5-й статьи НАТО, – Зеленский

Украина и США зафиксировали в официальном документе совместные предложения относительно гарантий безопасности по принципу 5-й статьи НАТО. Выработанные договоренности будут переданы в Москву.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров с американской стороной 20 октября. Они прошли в Осло с участием специального представителя Трампа Виткоффа, премьер-министра Норвегии Стере и президента Финляндии Стубба.

Что сказал Зеленский

Американская сторона полностью подтвердила, что гарантии безопасности для Украины после окончания войны будут "сильными".

Все выработанные предложения стороны окончательно оформили в виде конкретного проекта для дальнейших переговоров.

У нас есть разные предложения. Мы говорили о НАТО, о статье 5 и об аналогах статьи 5. Существуют разные виды гарантий безопасности, которые зафиксированы на бумаге,

– сказал Зеленский.

Этот документ передаст российской стороне специальный посланник США Стив Виткофф непосредственно во время своего визита в Россию.

По словам главы государства, официальный Киев рассчитывает получить ответ по согласованным положениям в течение суток.

Напомним, что Виткофф вместе с Кушнером встретятся с Путиным уже 21 октября.