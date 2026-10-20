Про це повідомив президент України Володимир Зеленський за результатами перемовин з американською стороною 20 жовтня. Вони пройшли в Осло за участі спецпредставника Трампа Віткоффа, прем'єр-міністра Норвегії Стере та президента Фінляндії Стубба.

Що сказав Зеленський

Американська сторона повністю підтвердила, що гарантії безпеки для України після закінчення війни будуть "сильними".

Усі напрацьовані пропозиції сторони остаточно оформили у вигляді конкретного проєкту для подальших переговорів.

Ми маємо різні пропозиції. Ми говорили про НАТО, про статтю 5 і про аналоги статті 5. Є різні види гарантій безпеки, які зафіксовані на папері,

– сказав Зеленський.

Цей документ передасть російській стороні спецпосланець США Стів Віткофф безпосередньо під час свого візиту до Росії.

За словами глави держави, офіційний Київ розраховує отримати відповідь щодо узгоджених положень упродовж доби.

Нагадаємо, що Віткофф разом із Кушнером зустрінуться з Путіним уже 21 жовтня.