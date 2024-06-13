США и Украина подписали 10-летнее оборонное соглашение

Президенты Украины и США заключили важное двустороннее соглашение о безопасности, сроком на 10 лет. Оно направлено ​​на усиление украинских защитников, противостоящих российской агрессии.

В четверг, 13 июня, на полях саммита G7 встретились Владимир Зеленский и Джозеф Байден, чтобы провести переговоры и подписать оборонное соглашение. Новость о заключенной договоренности не была неожиданностью, это важное решение анонсировали накануне.

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Оборонное соглашение между США и Украиной

В тексте соглашения говорится, что соответствующий документ должен стать шагом к потенциально членству Украины в Североатлантическом альянсе. Иначе говоря, 10-летним мостиком, дорога которым должна привести Киев в НАТО.

Стороны признают это соглашение как поддержку моста к возможному членству Украины в альянсе НАТО,

– цитирует издание Reuters договоренность.