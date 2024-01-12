США и Британия нанесли удары по хуситам в Йемене: все о жаркой ночи на Ближнем Востоке

12 января Великобритания и США наносят удары по военным объектам хуситов в Йемене. Рассказываем, что известно о ситуации на Ближнем Востоке.

Лидер хуситов пообещал, что ответит на любое нападение новыми атаками на судоходство в Красном море. 11 января стало известно, что США и Великобритания планируют нанести удары по военным объектам хуситов в ответ на их атаку 9 января. Тогда они выпустили по военным кораблям обоих государств 21 ракету и беспилотники.

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США и Британия уже наносят удары

Об этом Reuters написало около 01:40, ссылаясь на четырех американских чиновников. В издании отмечают, что удары наносятся по целям, связанным с постанцами-хуситами в Йемене.

Известно, что это первые удары по группировке, поддержанной Ираном, с тех пор, как она начала атаковать международное судоходство в Красном море в конце 2023 года.

Также СМИ пишут со ссылкой на представителя Пентагона, что США и Великобритания атаковали около 10 объектов хуситов в Йемене. Говорят, что попали в центры производства дронов и склады с оружием.

Также говорят, что для атаки по военным объектам хуситов используются истребители и ракеты "Томагавк". Об этом журналистам сообщили, ссылаясь на чиновников из США.

По имеющейся информации, целями были: радары, объекты противовоздушной обороны, места хранения и запуска дронов, крылатых, а также баллистических ракет.

Позже американский чиновник телеканала "Аль-Джазира" заявил, что удары по объектам в Йемене завершились. В то же время, он отметил, что "мы оставляем за собой право ответить, если угрозы продолжатся".

Истребители в воздушном пространстве Йемена

Поздно ночью 12 января стало известно, что истребители Великобритании и США кружат в воздушном пространстве близ Йемена. Предшествовало этому решение главы британского правительства Риши Сунака о санкционировании ударов. Собственно, свое воздушное пространство для этого предоставила Саудовская Аравия.

На это оперативно отреагировали местные хуситские издания. Они заявили о начале мобилизации. Также уже пообещали не менее мощный ответный удар. В частности, угрожают атаковать американские базы. Тем временем о поддержке хуситов заявили Сирия, проиранские группировки в Ираке и Иране.

Интересно, что йеменский лидер Ансарулла предупредил Саудовскую Аравию, ОАЭ и Катар по поводу открытия воздушного пространства для истребителей США и Великобритании. Мол, это будет свидетельствовать о том, что страны официально находятся в состоянии войны с Йеменом.

США и Великобритания проводили подготовку

Спикер по вопросам национальной безопасности Джон Кирби, когда его спросили о потенциальных ударах США против хуситов в Йемене, заявил, что не будет раскрывать тайны.

Я не намерен телеграфировать наши удары так или иначе. Мы будем делать то, что мы должны делать, чтобы противостоять и победить эти угрозы, которые хуситы продолжают подбрасывать коммерческому судоходству в Красном море,

– подчеркнул он.

Госсекретарь США Этони Блинкен 10 января заявлял, что после нападения хуситов "будут последствия". А вот британский министр обороны Грант Шаппс обратился к журналистам с призывом "следить за этим пространством".

Хуситы обещали дать "отпор"

Собственно, в четверг 11 января Абдул-Малик аль-Хути, лидер поддерживаемой Ираном группировки, контролирующей север и запад Йемена, сделал заявление. Он отметил, что в случае удара хуситы дадут отпор. Он также предположил, что любой конфликт в Красном море может продолжиться.

Любая американская атака не останется без ответа. Ответ будет больше, чем атака, которая была осуществлена с помощью 20 беспилотников и ряда ракет,

– подчеркнул аль-Хути в телевизионном обращении.

Он заявил, что хуситы решительнее настроены атаковать корабли, связанные с Израилем. И подчеркнул, что "мы не отступим от этого".

По мнению экспертов, США, Великобритания и другие западные союзники, скорее всего, нацелятся на прибрежные радары и пусковые площадки. Они будут пытаться остановить трехмесячную серию ракетных и беспилотных атак на оживленном ближневосточном водном пути.

Сидхард Каушал, эксперт аналитического центра Королевского института объединенных вооруженных сил, заявил, что все зависит от целей.

Это зависит от того, какие цели будут избраны, но хуситы заявили, что не отступят, поэтому существует риск сползания в затяжной конфликт.

– отметил он.

По мнению аналитика, любых ударов, вероятно, с воздуха и моря, должно быть достаточно, чтобы сдерживать хуситов. В то же время более широкая кампания бомбардировок может увеличить риск жертв среди мирного населения, а также еще больше расшатать и без того нестабильную ситуацию на Ближнем Востоке.