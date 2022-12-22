У США есть 3 разные модели окончания войны в Украине, 2 из них Зеленский отверг, – WP
Источник:Washington Post
У Соединенных Штатов есть три разных модели завершения войны. Каждая из них предполагает переговоры.
На условиях анонимности чиновник администрации Байдена пояснил, что в Белом доме стремились обсудить взгляды Зеленского на дипломатию. Соответствующую информацию сообщило американское издание в день встречи Байдена и президента Украины.
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Какие есть модели завершения войны
По данным источника, администрация Байдена пыталась узнать, что нужно Владимиру Зеленскому, чтобы Киев был в максимально сильной позиции, чтобы ускорить переговоры.
Существует три разных модели того, как может выглядеть окончание войны путем переговоров, каждая из которых имеет сторонников в администрации (Байдена – 24 канал),
– говорится в сообщении.
Издание описывает, какие варианты предполагает каждая из моделей:
- первая – это часть мирного плана, предложенный Зеленским в прошлом месяце и предполагающий вывод российских войск со всей украинской территории, которую они сейчас занимают, включая Крым и районы восточного Донбасса, захваченные ими в 2014 году;
- вторая – это отвод войск на линии 2014 года;
- третья – вывод войск, включая Донбасс, но не Крым.
Известно, что по поводу последних двух вариантов Владимир Зеленский четко дал понять свою позицию. В частности, что их не поддержит.
...Отметив, что мир может наступить только тогда, когда российские оккупанты отойдут со всей оккупированной территории,
– говорится в сообщении.
О чем говорили Зеленский и Байден
Высокопоставленный чиновник США объяснил, что во время личной встречи Джо Байден хотел услышать мнение Зеленского о том, как это должно выглядеть, однако признал, что это своего рода академическая дискуссия в настоящее время. Нет ведь никаких признаков того, что Москва заинтересована в разговоре.
Россия только хочет выиграть время после того, как не смогла противостоять украинским контрнаступлениям.
Официальные американские лица заявили, что у России нет серьезных предложений по выводу своих войск и стремления к миру, хотя в Кремле и продолжаются споры относительно тактики.
Более того, по данным издания, Владимир Зеленский был сосредоточен на призывах о необходимости предоставления Украине мощного вооружения, чтобы ВСУ могли начать большие наступательные операции против России в 2023 году.
Последние заявления о прекращении войны
- 21 декабря секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ближайшие 2 – 3 месяца будут решающими. Ведь россияне не смогут победить ВСУ в открытом бою. Из-за того, что они загнаны в тупик, они еще более опасные. По данным Данилова, военное командование понимает всю ситуацию, поэтому военнослужащие готовятся к этим 2 – 3 месяцам.
- 14 декабря советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк спрогнозировали ориентировочное время финала войны в Украине. Он сказал, если мы говорим о психологии и математике войны, то финал войны – это весна – лето в 2023 году.
- Кроме того, в администрации президента США Джо Байдена не рассчитывают, что война в Украине завершится до конца 2022 года или до конца зимы. Подробнее об этом читайте по ссылке.