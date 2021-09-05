В США из-за урагана Ида семья утонула в собственной квартире

В городе Элизабет, что в американском штате Нью-Джерси, ураган Ида унес жизни всей семьи. Их квартиру полностью затопило водой.

Трагедия произошла 1 сентября. В тот день их помещение затопило водой более чем на 3,6 метра.

Важно Ураган Ида накрыл США, в частности пострадал Нью-Йорк: все, что известно

В результате урагана умерли:

72-летняя мать,

71-летний отец,

их 38-летний сын.

Кроме того, утонула также 33-летняя соседка семьи, а в 30 километрах севернее, в городе Пассейк, спасатели ищут двух друзей детства. Молодых людей 18-ти и 21-го года, по словам очевидцев, смыло в ливневую канализацию.

Число жертв постоянно растет

Всего стихия уже привела к гибели примерно 50 человек. Многие люди умирали в затопленных домах, подвалах и машинах.

Ураган Ида бушует в США

Стихия пришла на юг США 29 августа 2021 года. Скорость ветра составляла аж 250 километров в час. Как следствие – в южных штатах начались наводнения и потопы.

Как следствие – в южных штатах начались наводнения и потопы. Ураган достиг четвертой ступени из пяти возможных и был назван пятым мощнейшим ураганом в американской истории.

и был назван пятым мощнейшим ураганом в американской истории. Когда ураган достиг Нью-Йорка, в городе объявили чрезвычайное положение после рекордного дождя. Власти приготовили 2,5 миллиона порций пищи, 3 миллиона литров воды, электрогенераторы и тому подобное.

Ураган Ида ударил по побережью США ровно через 16 лет после урагана Катрина, от которого в 2005 году погибли более 1 800 человек.