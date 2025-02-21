США сделают себе хуже: потакание России может иметь последствия для Трампа

Стало известно, что переговорные группы России и США могли встречаться еще задолго до Саудовской Аравии. Украина, скорее всего, об этом не знала, а теперь в Соединенных Штатах пытаются избежать понятия "страна-агрессор" в совместном заявлении "Большой семерки".

Политолог Игорь Рейтерович заметил 24 Каналу, что изъятие формулировок, которые указывают на агрессию России, выглядят очень плохо. Но не стоит думать, что США окончательно перешли на сторону врага.

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Сделают себе хуже

В США должны были четко озвучить, кто и где будет продолжать переговоры с Россией. Заявление стран “Большой семерки” никак не повлияло бы на россиян, потому что они привыкли, что слышат это 3 года подряд. А то, что Трамп решил вернуть россиян в клуб цивилизованных государств – останется его ответственностью.

Если Америка сделает то, о чем говорится, то в первую очередь сделает хуже себе. Я понимаю их логику. Они не хотели напугать или лишний раз раздражать россиян. Но так не работает, потому что это проявление слабости,

– подчеркнул политолог.

Понятно, что для США важен не только вопрос российско-украинской войны. Трамп имеет собственные расчеты, но сотрудничество с оккупантами можно назвать разве что "выстрелом себе в ногу".

Почему США проигрывают от сотрудничества с Россией

Если Трамп перейдет на сторону Путина, это будет означать, что США окончательно потеряют лидерство в мире и возможность сотрудничать с Европой. В ЕС решат, что тогда лучше торговать с Китаем, который не выдвигает таких условий как Трамп.

К тому же Трамп рассказывает, что будет действовать через силу, добиваться мира. Но это не будет силой, а проявлением слабости. Он уступил стране, ВВП которой меньше, чем ВВП одного штата США – Калифорнии,

– подчеркнул Игорь Рейтерович.

Можно представить, как на него будут смотреть страны Латинской Америки, Африки, Азии. Конечно, для них это станет фактом того, что на Америку нельзя полагаться. Трамп это понимает, поэтому сейчас пытается действовать по расчету. Он просто поднимает ставки.

Он думает, что сейчас напугает европейцев, в частности на примере Украины, и заставит их выполнить какие-то его прихоти. Они начнут больше платить Соединенным Штатам. Здесь очень примитивный расчет,

– добавил политолог.

Поэтому вряд ли Трамп действительно перешел на сторону России. С этой страной он скорее конкурент, чем партнер, у них минимальные торговые отношения. Тогда как Европа – наоборот. Если потеряется сотрудничество с европейцами, компенсировать его в каком-то другом месте Трамп никак не сможет.