Політолог Ігор Рейтерович зауважив 24 Каналу, що вилучення формулювань, які вказують на агресію Росії, виглядають дуже погано. Але не варто думати, що США остаточно перейшли на бік ворога.

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Зроблять собі гірше

У США мали чітко озвучити, хто й де продовжуватиме перемовини з Росією. Заява країн “Великої сімки” ніяк не вплинула б на росіян, бо вони звикли, що чують це 3 роки поспіль. А те, що Трамп вирішив повернути росіян до клубу цивілізованих держав – залишиться його відповідальністю.

Якщо Америка зробить те, про що мовиться, то найперше зробить гірше собі. Я розумію їхню логіку. Вони не хотіли налякати чи зайвий раз дратувати росіян. Але так не працює, бо це прояв слабкості,

– наголосив політолог.

Зрозуміло, що для США важливе не тільки питання російсько-української війни. Трамп має власні розрахунки, але співпрацю з окупантами можна назвати хіба що "пострілом собі в ногу".

Чому США програють від співпраці з Росією

Якщо Трамп перейде на бік Путіна, це означатиме, що США остаточно втратять лідерство у світі та можливість співпрацювати з Європою. В ЄС вирішать, що тоді краще торгувати з Китаєм, який не висуває таких умов як Трамп.

До того ж Трамп розповідає, що діятиме через силу, домагатиметься миру. Але це не буде силою, а проявом слабкості. Він поступився країні, ВВП якої менше, ніж ВВП одного штату США – Каліфорнії,

– підкреслив Ігор Рейтерович.

Можна уявити, як на нього дивитимуться країни Латинської Америки, Африки, Азії. Звісно, для них це стане фактом того, що на Америку не можна покладатися. Трамп це розуміє, тому зараз намагається діяти за розрахунком. Він просто підіймає ставки.

Він думає, що зараз налякає європейців, зокрема на прикладі України, і змусить їх виконати якісь його забаганки. Вони почнуть більше платити Сполученим Штатам. Тут дуже примітивний розрахунок,

– додав політолог.

Тому навряд чи Трамп справді перейшов на бік Росії. З цією країною він радше конкурент, ніж партнер, у них мінімальні торгівельні відносини. Тоді як Європа – навпаки. Якщо втратиться співпраця з європейцями, компенсувати її в якомусь іншому місці Трамп ніяк не зможе.