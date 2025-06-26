Путин нервничает: Подоляк сказал, что изменилось в отношении США к России

США абсолютно реально и объективно понимают, что происходит за переговорным треком между Украиной и Россией. Даже отношение Трампа к Путину меняется.

Советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк озвучил 24 Каналу мнение, что Путин недоволен финалом на Ближнем Востоке, потому что это имеет влияние и на войну в Украине.

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Путин не достигнет цели

Подоляк рассказал, что дипломатические переговоры между США и Россией остановлены, потому что в них нет смысла. Россия – об ультиматумах, потому что считает, что у нее есть ресурсы для них. Это не так. Кстати, Рубио сказал, что Путин не сможет через войну решить вопрос с Украиной.

За счет интенсификации боевых действий Путин не получит то, что он хочет получить. Это вопрос об иррациональном мышлении и неадекватности Путина. Он не может выйти из войны. Для него нет альтернативы войны. Он хотел быть посредником в войне на Ближнем Востоке, чтобы тот конфликт затянулся, чтобы туда зашли все ресурсы.

– отметил советник руководителя Офиса Президента Украины.

Он добавил, что хотел, чтобы США были заняты другим, а Украина была изолирована от того, что происходило на саммите НАТО. Путин нервничает, потому что у него не получилось это. Россия уже поняла, что двусторонний формат с США не работает, где Путин ведет себя как Остап Бендер.

Реалистичных переговоров по войне в Украине не существует

По словам советника руководителя Офиса Президента Украины, США понимают, что реалистичных переговоров по войне в Украине не существует. Они смотрят на делегацию, на исторические опусы Мединского и понимают, что это не о переговорах, не о финале войны.

"США пока не готовы сделать объективный следующий шаг – использование инструментов для принуждения России к переговорному процессу. Но к этому этапу мы быстро придем. И в отличие от начала каденции Трампа, американцы теперь хорошо слышат европейцев", – отметил Подоляк.

Он продолжил, что США не хотят оставаться один на один с Россией. Им нужны партнеры, а именно стали демократии Франции, Германии, Великобритании. Европейцы искренне и откровенно говорят о необходимости сохранить спокойствие и мир в Европе, а это возможно только через прекращение войны в Украине на условиях Украины.