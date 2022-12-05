США якобы модернизировали HIMARS: в ОПУ отрицали "предательство"

Зарубежные СМИ сообщают, что США модернизировали HIMARS, чтобы Украина не могла бить по территории России. Это абсолютная ложь, которая непонятно для чего появляется.

Об этом 24 каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Ранее сообщалось о том, что военный с помощью Gepard сбил российскую ракету.

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Бессмысленная публикация

Подоляк отметил, что публикации о том, что США специально сделали свое оружие хуже – бессмысленны. Иначе это означает, что мир не хочет, чтобы победила демократия, чтобы победила защищаемая в рамках международного права страна, а победили оккупанты, совершавшие военные преступления, которым теперь нужно сохранить лицо и гарантировать безопасность.

В этой войне должно выиграть либо "черное", либо "белое", либо Россия, как территория зла, либо Украина, защищающая свою территорию в рамках международного права. Главное, защищает право на суверенную жизнь, чтобы мы себе говорили, что мы хотим идти в НАТО, в Евросоюз. Что мы являемся Европейской нацией, что у нас есть свое культурное пространство, свое языковое пространство, свое литературное пространство, свои герои, которых мы уважаем,

– заметил советник главы Офиса Президента Украины.

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Переговоры только после победы

Он продолжил, что мы не допустим того, что оккупанты пришли на наши территории, разрушили здесь все, убили наших людей, детей, насиловали их, и им ничего за это не будет. Мы выгоним врага за пределы нашего государства. И когда они переступят нашу границу и окажутся на своей территории, тогда мы сможем сесть за стол переговоров.

"С одной стороны стола мы, с другой стороны – представители оккупанта, который был изгнан с территории Украины, а рядом сидите посредниками третьи страны. Обсудим военные преступления, репарации, трансграничные отношения между нами и Россией, ваше участие в обеспечении международного права на территории России и Украины, гарантии безопасности для Украины. Это может быть военный альянс, но я не понимаю, зачем нашим партнерам говорить, что все идет не так", - подчеркнул Подоляк.

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