США эвакуируют своих граждан из миссии ОБСЕ в Украине и сокращают количество дипломатов

На фоне угрозы российского вторжения Госдеп США принял решение эвакуировать американцев из мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине. Кроме того, Вашингтон решил сократить количество своих дипломатов в нашей стране.

Американцы, которые работают в составе специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, должны покинуть территорию нашего государства 15 февраля. Госдеп одобрил соответствующий приказ.

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США сокращают количество дипломатов

Приказ Госдепа США обозначен как "немедленный". Поэтому все 46 граждан США, которые в составе миссии ОБСЕ, должны покинуть территорию Украины.

Большинству американцев, которые работают в СММ, придется добираться до Киева коммерческим транспортом, например, на автобусах или поездах, но американцы в Луганске и Донецке будут двигаться с помощью специального конвоя, организованного СММ, и перевозя их через линию столкновения,

– говорится в документе.

Те сотрудники мониторинговой миссии, которые сейчас находятся за границей, не должны возвращаться в Украину.

Кроме того, на фоне обострения Белый дом принял решение сократить количество дипломатов в Украине. Часть дипмиссии США в Украине также покинет территорию нашего государства.

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Белый дом приказал своим гражданам, которые сейчас находятся в Украине, покинуть территорию государства в течение двух суток

Из-за угрозы российского вторжения ряд стран мира рекомендует своим гражданам не ехать в Украину. Более того, США призвали своих граждан уехать с территории нашего государства.

Также к подобным призывам прибегли Черногория, Нидерланды, Норвегия и Япония. Южная Корея решила полностью запретить своим гражданам посещать нашу страну.

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