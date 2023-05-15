В США блогер намеренно разбил самолет для увеличения аудитории: ему светит 20 лет тюрьмы

Американский ютуб-блогер разбил свой одномоторный самолет, чтобы увеличить популярность своего канала. Теперь ему грозит 20 лет заключения.

Инцидент произошел в 2021 году. 29-летний ютубер Тревор Джейкоб обвиняется в умышленном разбиении своего самолета, чтобы получить больше просмотров.

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Американскому блогеру светит тюрьма

Как стало известно, Тревор Джейкоб намеренно уничтожил обломки небольшого одномоторного самолета, ранее упавшего в национальный лес Калифорнии Лос-Падрес в 2021 году.

Перед тем, как самолет разбился, Джейкоб прыгнул с парашютом. Позже он выложил в свой ютуб-канал видео, задокументировавшее это событие.

Сначала ютубер рассказал следователям, что его самолет потерял мощность и что он не знает, где находятся обломки. Позже выяснилось, что Джейкоб не пытался позвонить по управлению воздушным движением, перезапустить двигатель или искать безопасное место для посадки.

24 ноября Джейкоб установил несколько видеокамер на разных частях самолета и снарядил себя парашютом. Через 35 минут полета он выпрыгнул из самолета и принялся снимать его. После этого мужчина отправился на место аварии и забрал из обломков видео.

Через два дня блогер сообщил об этом Национальному совету по безопасности на транспорте об авиакатастрофе. 10 декабря Джейкоб с другом вылетели на место крушения и отбуксировали разбитый самолет в округ Санта-Барбара. Через несколько дней мужчина уничтожил части самолета и разместил их в мусорниках вокруг аэропорта и в других местах, чтобы ввести в заблуждение следователей.

Уже 23 декабря блогер загрузил на ютуб видео под названием "Я разбил свой самолет", которое просмотрели более 3 миллионов человек. А в апреле 2022 года мужчину лишили лицензии пилота.

Позже стало известно, что блогер признал себя виновным. За это ему грозит 20 лет тюрьмы.



Самолет, который разбил блогер / Скриншот с видео

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