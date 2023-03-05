США и Южная Корея проведут крупнейшие за последние 5 лет учения

Во время учений планируется отработать высадку десанта и использование бомбардировщиков В-1В. Это будут самые масштабные мероприятия с 2018 года.

На совместной конференции представители США и Южной Кореи объявили, что с 13 по 23 марта проведут обучение "Щит свободы". В КНДР выступили против таких мер.

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Самые масштабные учения за последние 5 лет

Представители США и Южной Кореи заявили, что обучение будет иметь несколько видов отработок. "Щит свободы" – это командно-штабная тренировка с использованием компьютерного моделирования для укрепления их потенциалов обороны и реагирования.

Вместе с "Щитом свободы" состоятся и отдельные крупномасштабные совместные полевые учения Warrior Shield FTX.

По словам представителя Вооруженных сил США, учения будут состоять из отработки совместной высадки десанта. По масштабу их можно сравнить с "Молодым орлом".

Что известно об обучении "Молодой орел"

"Молодой орел" – это ежегодные учения США и Южной Кореи. В последний раз они проходили в 2018 году. Такая длинная пауза возникла из-за COVID-19 и попытки провести дипломатическую работу с Северной Кореей, ныне зашедшей в тупик.

В рамках совместных учений Северная Корея начала развертывание бомбардировщика В-1В. Минобороны утверждают, что их использование демонстрирует решимость и способность США использовать весь спектр своих военных возможностей.

Реакция Северной Кореи на обучение

В Северной Корее подвергли критике обучение и выступили против проведения совместных учений с США. Кроме того, использование бомбардировщиков В-1В вызывает обеспокоенность.

В КНДР уже заявили, что готовят "беспрецедентный" ответ. Ожидается, что это будет испытание и запуск баллистических ракет.

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