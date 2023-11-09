Финализация войн: ни Китай, ни США не готовы к глобальному противостоянию

На саммите лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (ATEC) ожидается встреча Джо Байдена и Си Цзиньпина, которая ориентировочно состоится 15 ноября в Сан-Франциско. Отношения между США и Китаем строятся через призму конфликтов, начатых в мире и которые нужно прекратить.

Ведь и для Вашингтона, и для Пекина, прежде всего, преобладают экономические вопросы и благосостояние их граждан. Такими мыслями с 24 Каналом поделился руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок. Понятно, что сохранение власти Байдена и Си зависит от изобилия американцев и китайцев соответственно. Отметим, недавно китайский лидер заявил, что готов сотрудничать с США.

Смотрите также Китай начал подготовку: к разделу мира или Третьей мировой?

"Этот саммит будет определяющим, то есть "что будет дальше". Очевидно, что ни Китай, ни США не готовы сейчас к дальнейшему мощному противостоянию: как на Ближнем Востоке, так и в Украине. Очевидно, что развязка войны очень близка – это мой такой прогноз, я очень хочу не ошибиться", – подчеркнул Валерий Клочок.

Вероятно, риторика украинских властей и Запада говорит о том, что все готовятся к финализации войн или хотя бы выходу на плато. Понятно, что это не просто и не будет завтра.

Почему США и Китай зависят от событий в мире

Клочок объяснил, что благосостояние США и Китая напрямую зависит от развития событий в мире: если война им вредит – они ее прекращают, если война им помогает – они ее продолжают.

Российско-украинская война пока не помогает Китаю. Ведь линия фронта стоит, военные мощности поддерживаются в той мере, которая не позволяет вернуть Украине под контроль оккупированные территории, а России не потерпеть поражение. Так же с нашей стороны. У Украины нет достаточного количества оружия и ресурсов, чтобы полностью выбить россиян с украинских территорий.

Должна какая-то сторона стать сильнее, а какая-то слабее. Стать сильнее путём поставок нельзя. Нужно ослабить одну сторону путём уменьшения военного потенциала. Это может сделать Китай с Россией или Соединенные Штаты из Украины,

– объяснил руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок.

Как уменьшить способность России вести войну

Впрочем, ситуация с Украиной совершенно иная. Ведь тенденциозность к увеличению ВПК в Украине и Европе растет. Европа заявляет о готовности увеличивать производство бронированной техники и снарядов в отличие от России.

Клочок об отношениях Китая и США: смотреть видео

Россия не может наращивать объем производства оружия. Страна-агрессор ежегодно производит до 2 миллионов снарядов, но их хватает максимум на 2 месяца. Поэтому во избежание недостатка России нужно 10 миллионов снарядов на полгода. В таком количестве ей пока никто не будет поставлять, даже Северная Корея.

Если Китай снизит торговые обороты с Россией путём увеличения оборотов с Европой и США. Меньше будет закупать у них энергоносителей путём увеличения закупки у Ирана, например. Конечно, если будет урегулирован конфликт на Ближнем Востоке. То есть, есть много инструментов, чтобы сделать Россию менее способной вести войну,

– отметил Валерий Клочок.

Что известно о встречах Байдена и Си Цзиньпина