Адже і для Вашингтона, і для Пекіну, насамперед, переважають економічні питання та добробут їхніх громадян. Такими думками з 24 Каналом поділився керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок. Зрозуміло, що збереження влади Байдена та Сі залежить від рівня достатку американців та китайців відповідно. Зазначимо, нещодавно китайський лідер заявив, що готовий співпрацювати зі США.

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"Цей саміт буде визначальним, тобто "що буде далі". Очевидно, що ні Китай, ні США не готові зараз до подальшого потужного протистояння: як на Близькому Сході, так і в Україні. Очевидно, що розв'язка війни дуже близька – це мій такий прогноз, я дуже хочу не помилитися", – наголосив Валерій Клочок.

Імовірно, риторика української влади та Заходу говорить про те, що всі готуються до фіналізації воєн або хоча б виходу на плато. Зрозуміло, що це буде не просто й не завтра.

Чому США та Китай залежать від подій у світі

Клочок пояснив, добробут США та Китаю напряму залежить від розвитку подій у світі: якщо війна їм шкодить – вони її припиняють, якщо війна їм допомагає – вони її продовжують.

Російсько-українська війна наразі не допомагає Китаю. Адже лінія фронту стоїть, військові потужності підтримуються тією мірою, яка не дозволяє повернути Україні під контроль окуповані території, а Росії не зазнати поразки. Так само з нашого боку. Україна не має достатньої кількості зброї та ресурсів, щоб повністю вибити росіян з українських територій.

Має якась сторона стати сильнішою, а якась слабшою. Стати сильнішою шляхом постачань не можна. Треба зробити слабшими одну сторону шляхом зменшення військового потенціалу. Це може зробити Китай з Росією або Сполучені Штати з Україною,

– пояснив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок.

Як зменшити спроможність Росії вести війну

Утім, ситуація з Україною геть інакша. Адже тенденційність до збільшення ВПК в Україні та Європі зростає. Європа заявляє про готовність збільшувати виробництво броньованої техніки та снарядів на відміну від Росії.

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Росія не може нарощувати обсяги виробництва зброї. Країна-агресорка щороку виробляє до 2 мільйонів снарядів, але їх вистачає максимум на 2 місяці. Тому, аби уникнути нестачі, Росії потрібно 10 мільйонів снарядів на пів року. У такій кількості їй поки ніхто не постачатиме, навіть Північна Корея.

Якщо Китай зменшить торгові обороти з Росією шляхом збільшення оборотів з Європою та США. Менше закуповуватиме у них енергоносіїв шляхом збільшення закупівлі в Ірану, наприклад. Звісно, якщо буде врегульований конфлікт на Близькому Сході. Тобто, є багато інструментів, щоб зробити Росію менш спроможною вести війну,

– зазначив Валерій Клочок.

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