Команда Трампа подписала с администрацией Байдена меморандум о передаче власти, – Axios

Переходная команда избранного президента США Дональда Трампа подписала меморандум о передаче власти с администрацией Джо Байдена. Соответствующая процедура произошла позже, чем должна была бы быть.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Axios. Подписание такого документа предоставляет команде Трампа доступ к информации федеральных агентств, которая необходима для подготовки к принятию на себя управления правительством.

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Что известно о подписании меморандума

Axios сообщает, что установленный график процесса передачи президентской власти направлен облегчить передачу контроля. Впрочем, команда республиканца пропустила установленные сроки 1 сентября и 1 октября, чтобы подписать плановые соглашения с Управлением совместных служб и Белым домом.

Отныне переходный период Трампа и избранного вице-президента США, скандально известного своими высказываниями Джей Ди Вэнса будет осуществляться путем частного финансирования и публично раскроет имена спонсоров в соответствии с условиями, которые были изложены во вторник, 26 ноября.

Как пишет издание, соглашение предусматривает, что команда Трампа не будет использовать правительственные здания или технологии, предоставленные Управлением общих служб. В свою очередь это, скорее всего, вызовет опасения относительно безопасности, учитывая недавние попытки взлома как минимум одной из президентских кампаний.

Согласно обнародованной информации, условия, изложенные переходной командой новоизбранного американского лидера, во многом противоречат протоколу и некоторым устоявшимся процедурам, которые использовались десятилетиями при передаче власти. Однако такое уже происходило раньше.

Кроме вышеупомянутого, Дональд Трамп решил отказаться от брифингов разведки, как только стал кандидатом в президенты от Республиканской партии. Тогда он заявил Daily Mail, что не хочет, чтобы его обвиняли в утечке информации.

Это взаимодействие позволяет нашим предполагаемым кандидатам в кабинет начать критически важную подготовку, включая размещение десантных групп в каждом департаменте и агентстве, а также завершить упорядоченную передачу власти,

– отметила глава администрации Трампа, Сьюзи Уайлс.

В то же время президент и генеральный директор Партнерства по государственной службе, которое курирует Центр по переходу президентской власти, Макс Стир говорит, что подписание вышеупомянутого соглашения знаменует собой "позитивный шаг на пути к эффективной передаче власти".

"Это соглашение открывает прямой доступ к информации федеральных агентств, что крайне важно для готовности новой администрации начать управление с первого дня и имеет решающее значение для успеха перехода", – отметил он.