В США критикуют Байдена за "слишком мягкие" санкции против России

Американский президент Джо Байден ввел санкции против России за признание боевиков. Однако в США считают их "слишком мягкими".

Пакет соответствующих санкций раскритиковали, прежде всего, за ограничения в размере. А также за то, что они не будут разрушительными для России.

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Санкции США не разрушат экономику России

Якобы Байден должен был ввести ограничения, которые бы повредили российские банки, отрезали их финансовые операции от глобальной экономики и повлияли лично на главу Кремля.

Вместо этого Соединенные Штаты Америки якобы договорились о скромном первом транше санкций. Они вряд ли могут оказать влияние на разрушение экономики России.

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Санкции Байдена – постепенные

Инвесторы считают санкции президента США постепенными. Это утверждает и старший научный сотрудник Атлантического совета Брайан О'Тул.

Решения Байдена раскритиковали республиканцы и демократы. Первые считают, что соответствующие ограничения – неэффективные полумеры.

Сенатор США от Нью-Джерси Боб Менендес не уверен, что санкции, принятые Байденом, повлияют на Россию. Поэтому сложно спрогнозировать, что ждать дальше.

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Санкции против России / Инфографика 24 канала