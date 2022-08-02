США ликвидировали лидера террористов "Аль-Каиды" аль-Завахири с помощью беспилотника – СМИ

Журналисты сообщили, что Соединенные Штаты ликвидировали лидера террористов "Аль-Каиды" Аймана аль-Завахири. Операцию провели с помощью беспилотника.

Лидер "Аль-Каиды" был ликвидирован в Афганистане. Он был египетским врачом, помогавшим координировать атаки 11 сентября 2001 года. Тогда террористы захватили 4 гражданских самолета и направили их в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. В результате погибли почти 3 тысячи человек.

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США ликвидировали аль-Завахири

Один из чиновников Соединенных Штатов на условиях анонимности заявил, что в воскресенье ЦРУ нанес удар с беспилотника по столице Афганистана Кабулу.

В выходные Соединенные Штаты провели антитеррористическую операцию против значительной цели "Аль-Каиды" в Афганистане. Операция прошла успешно, жертв среди гражданского населения нет,

– заявил чиновник.

В своем заявлении представитель Талибана Забихулла Муджахид подтвердил, что удар произошел. Он решительно осудил атаку, назвав ее нарушением "международных принципов".

В то же время президент США Джозеф Байден анонсировал речь о "успешной операции по борьбе с терроризмом". Из-за положительного теста на коронавирус он будет выступать с балкона Голубой комнаты в Белом доме.

Ранее сообщалось, что мощный взрыв в Кабуле раздался ранним утром 31 июля. Тогда представитель министерства внутренних дел Абдул Нафи Такор заявил, что в дом попала ракета.

"Жертв нет, поскольку дом был пуст", – рассказал спикер.

В свою очередь, анонимный источник талибов сообщил, что были сообщения о по крайней мере одном беспилотнике, который пролетел над Кабулом в то утро.

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Что известно об аль-Завахири

По информации CNN, аль-Завахири, которому недавно исполнился 71 год, оставался ярким международным символом "Аль-Каиды". До ликвидации Усамы бен Ладена в Пакистане в 2011 году он был его личным врачом, а после стал лидером террористической организации.

Государственный департамент США предлагал вознаграждение в размере до 25 миллионов долларов за информацию, которая напрямую приведет к захвату аль-Завахири. В отчете ООН за июнь 2021 года говорилось, что он находился где-то в приграничном регионе Афганистана и Пакистана.

В Соединенных Штатах считают, что аль-Завахири вместе с другими высокопоставленными членами "Аль-Каиды" планировал нападение на корабль ВМС США "Коул", которое произошло 12 октября 2000 года в Йемене. В результате теракта погибли 17 американских моряков, а еще 30 – получили ранения.

Также он обвиняется во взрывах в посольстве США в Кении и Танзании 7 августа 1998 года. Тогда погибли 224 человека, а еще более 5 тысяч – получили ранения.

И бен Ладен, и аль-Завахири смогли скрыться, когда возглавляемые США силы свергли правительство Талибана в Афганистане в конце 2001 года. Это произошло после нападений на башни-близнецы 11 сентября.

"Тем 19 братьям, которые ушли и отдали свои души Всемогущему Аллаху, Всемогущий Бог даровал эту победу, которой мы сейчас наслаждаемся", – заявил аль-Завахири после теракта.

Позже он записывал еще много видео-обращений, в которых призывал продолжать борьбу с Соединенными Штатами. После некоторых из них случались террористические атаки.

В частности, в мае 2003 года боевики-смертники взорвали себя в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии. Тогда погибли 23 человека, в том числе 9 американцев.

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