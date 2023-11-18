Эксперт по международной безопасности Тарас Жовтенко в разговоре с 24 Каналом отметил, что следующее глобальное геополитическое противостояние будет иметь все признаки гибридности. Мировая война же может выстраиваться в своеобразную цепь региональных конфликтов.

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"Он приведет к тому, что на определенном этапе США не смогут реагировать и не будут иметь достаточно ресурсов. Это поставит Запад перед дилеммой: что делать", – добавил эксперт.

Вероятность мировой войны

Глобальный конфликт – не теория, паникерство или бред, говорится в материале. Ведь в двух из трех стратегически важных регионах назрели противостояния, требующие внимания США.

"Сценарий третьей мировой войны должен показать, что это не больная фантазия, а реальный процесс. Но в целом, если этот сценарий рассматривать как возможный, это один из важных вариантов того, как обескровить страны Запада. И чтобы США не могли определенным образом реагировать на войны, которые развязывают агрессивные диктатуры", – объяснил Жовтенко.

Есть три страны, которые хотели бы запустить сценарий глобальной войны. Это Москва, Тегеран и Пхеньян. А вот о Китае пока речь не идет.

"Они хотят доказать, что на практике имеет место то, что говорит их пропаганда. К примеру, в России война в Украине и противостояние против Запада – это "шаг" к новому миропорядку", – объяснил эксперт по международной безопасности.

Позиция Китая

Встреча Джо Байдена и Си Цзиньпина, которая состоялась 15 ноября в Сан-Франциско, продемонстрировала готовность к конструктивному диалогу между Пекином и США. Как результат – мир вернется к балансу. Но Китай будет выстраивать свою позицию, которая ему будет выгодна.

"В публикации есть предостережение Китаю. Есть так называемые "красные линии", которые он пересекать не должен. Глобальная стабильность должна остаться. Если Китай переступит линию с Тайванем, то о конструктивном диалоге речь не пойдет За ним наблюдают", – добавил Тарас Жовтенко.

О чем отметило издание Foreign Policy: основные положения