Експерт з міжнародної безпеки Тарас Жовтенко у розмові з 24 Каналом зазначив, що наступне глобальне геополітичне протистояння матиме усі ознаки гібридності. А світова війна може вибудовуватися у своєрідний ланцюг регіональних конфліктів.

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"Він призведе до того, що на певному етапі США не зможуть реагувати і не матимуть достатньо ресурсів. Це поставить Захід перед дилемою: що робити", – додав експерт.

Ймовірність світової війни

Глобальний конфлікт – не теорія, панікерство чи маячня, йдеться у матеріалі. Адже у двох із трьох стратегічно важливих регіонах назріли протистояння, які потребують уваги США.

"Сценарій третьої світової війни має показати, що це не хвора фантазія, а реальний процес. Але в цілому, якщо цей сценарій розглядати як можливий, це один із важливих варіантів того, як знекровити країни Заходу. І щоб США не могли певними чином реагувати на війни, які розв'язують агресивні диктатури", – пояснив Жовтенко.

Наразі є три країни, які б хотіли запустити сценарій глобальної війни. Це Москва, Тегеран і Пхеньян. А от про Китай поки не йдеться.

"Вони хочуть довести, що на практиці має місце те, що говорить їхня пропаганда. Наприклад, у Росії війна в Україні і протистояння проти Заходу – це "крок" до нового світопорядку", – пояснив експерт з міжнародної безпеки.

Позиція Китаю

Зустріч Джо Байдена та Сі Цзіньпіна, яка відбулася 15 листопада у Сан-Франциско, продемонструвала готовність до конструктивного діалогу між Пекіном та США. Як результат – світ повернеться до балансу. Але Китай вибудовуватиме власну позицію, яка йому буде вигідна.

"У публікації є пересторога Китаю. Є так звані "червоні лінії", які він перетинати не має. Глобальна стабільність має залишитися. Якщо Китай переступить лінію з Тайванем, то про конструктивний діалог не йтиметься. За ним спостерігають", – додав Тарас Жовтенко.

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