Експерт з міжнародної безпеки Тарас Жовтенко у розмові з 24 Каналом зазначив, що наступне глобальне геополітичне протистояння матиме усі ознаки гібридності. А світова війна може вибудовуватися у своєрідний ланцюг регіональних конфліктів.
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"Він призведе до того, що на певному етапі США не зможуть реагувати і не матимуть достатньо ресурсів. Це поставить Захід перед дилемою: що робити", – додав експерт.
Ймовірність світової війни
Глобальний конфлікт – не теорія, панікерство чи маячня, йдеться у матеріалі. Адже у двох із трьох стратегічно важливих регіонах назріли протистояння, які потребують уваги США.
"Сценарій третьої світової війни має показати, що це не хвора фантазія, а реальний процес. Але в цілому, якщо цей сценарій розглядати як можливий, це один із важливих варіантів того, як знекровити країни Заходу. І щоб США не могли певними чином реагувати на війни, які розв'язують агресивні диктатури", – пояснив Жовтенко.
Наразі є три країни, які б хотіли запустити сценарій глобальної війни. Це Москва, Тегеран і Пхеньян. А от про Китай поки не йдеться.
"Вони хочуть довести, що на практиці має місце те, що говорить їхня пропаганда. Наприклад, у Росії війна в Україні і протистояння проти Заходу – це "крок" до нового світопорядку", – пояснив експерт з міжнародної безпеки.
Позиція Китаю
Зустріч Джо Байдена та Сі Цзіньпіна, яка відбулася 15 листопада у Сан-Франциско, продемонструвала готовність до конструктивного діалогу між Пекіном та США. Як результат – світ повернеться до балансу. Але Китай вибудовуватиме власну позицію, яка йому буде вигідна.
"У публікації є пересторога Китаю. Є так звані "червоні лінії", які він перетинати не має. Глобальна стабільність має залишитися. Якщо Китай переступить лінію з Тайванем, то про конструктивний діалог не йтиметься. За ним спостерігають", – додав Тарас Жовтенко.
Про що зазначило видання Foreign Policy: основні тези
- Колишній помічник держсекретаря у справах Європи та Євразії Ей Весс Мітчелл, на якого спирається Foreign Policy, зазначає про три фронти роботи для США. Це війна Росії проти України, де витрачається величезний ресурс для знищення агресора. Загострення конфлікту між Ізраїлем та Палестиною. Та спокуса Китаю вирішити питання з Тайванем силовим шляхом.
- Якщо Китай реалізує свій сценарій, то США буде важко відбити цей напад і одночасно допомагати Україні та Ізраїлю. І тут проблема не у спроможностях, а у географічній віддаленості регіонів.
- Утім, фінансове питання теж є певною проблемою. США можуть вступити у війну з боргами і вони стануть катастрофічними для американської економіки. А ще одна проблема – ядерний потенціал, яким володіють певні супротивники. Він теж може стати потенційною загрозою.