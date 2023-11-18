Це не найгірший сценарій. Але наша країна зацікавлена в тому, щоб була допомога на увесь наступний рік, а не лише декілька місяців. Про це 24 Каналу наголосив політолог Володимир Фесенко.

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Бюджет США

Уже вдруге у США погоджують тимчасовий бюджет, оскільки між посадовцями тривають суперечки щодо узгодження річного – це складний процес. У тимчасовому фінансуванні, яке діятиме до лютого 2024 року, не закладені позиції для допомоги Україні та Ізраїлю. Натомість розподілені кошти на військо, підтримку ветеранів, транспорт, житлове будівництво, енергетику і таке інше.

Ми зацікавлені, щоб була проголосована допомога Україні на наступний рік в цілому. І такий проєкт є. Білий дім його пропонує. Спільний проєкт допомоги Україні, Ізраїлю і країнам Тихоокеанського басейну. А також посилення безпеки на кордоні з Мексикою – це спільний пакет,

– сказав політолог.

Володимир Фесенко про допомогу Україні від США: дивитись відео

Але тут виникають суперечки. Республіканці хочуть розділити його на окремі частини для кожної країни. Та є шанси, аби пакет узгодили в цілому на увесь рік і українські посадовці будуть боротися за це.

"Зараз збираються конгресмени і розглядатимуть питання. Треба знайти компроміс. Це може затягнутися. Але в принципі, є консенсус щодо надання Україні військової допомоги, але можуть бути суперечки щодо навколо бюджетної і гуманітарної допомоги. Тут є проблема і доведеться активно попрацювати", – додав Фесенко.

Зазначимо, Джо Байден підписав проєкт тимчасового бюджету. Раніше повідомлялося, що Сенат планує розглядати пакет допомоги Україні. Але розпочатися цей процес може не раніше грудня.

Як США допомагають Україні