Це не найгірший сценарій. Але наша країна зацікавлена в тому, щоб була допомога на увесь наступний рік, а не лише декілька місяців. Про це 24 Каналу наголосив політолог Володимир Фесенко.
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Бюджет США
Уже вдруге у США погоджують тимчасовий бюджет, оскільки між посадовцями тривають суперечки щодо узгодження річного – це складний процес. У тимчасовому фінансуванні, яке діятиме до лютого 2024 року, не закладені позиції для допомоги Україні та Ізраїлю. Натомість розподілені кошти на військо, підтримку ветеранів, транспорт, житлове будівництво, енергетику і таке інше.
Ми зацікавлені, щоб була проголосована допомога Україні на наступний рік в цілому. І такий проєкт є. Білий дім його пропонує. Спільний проєкт допомоги Україні, Ізраїлю і країнам Тихоокеанського басейну. А також посилення безпеки на кордоні з Мексикою – це спільний пакет,
– сказав політолог.
Володимир Фесенко про допомогу Україні від США: дивитись відео
Але тут виникають суперечки. Республіканці хочуть розділити його на окремі частини для кожної країни. Та є шанси, аби пакет узгодили в цілому на увесь рік і українські посадовці будуть боротися за це.
"Зараз збираються конгресмени і розглядатимуть питання. Треба знайти компроміс. Це може затягнутися. Але в принципі, є консенсус щодо надання Україні військової допомоги, але можуть бути суперечки щодо навколо бюджетної і гуманітарної допомоги. Тут є проблема і доведеться активно попрацювати", – додав Фесенко.
Зазначимо, Джо Байден підписав проєкт тимчасового бюджету. Раніше повідомлялося, що Сенат планує розглядати пакет допомоги Україні. Але розпочатися цей процес може не раніше грудня.
Як США допомагають Україні
- У жовтні мовилося, що в адміністрації Байдена можуть розглядати законопроєкт про одноразову виплату на підтримку України. Складати вона може 100 мільярдів доларів. Цієї суми могло б вистачити до 2025 року. Але згодом мовилося, що її можуть розділити між Україною та Ізраїлем: 60 та 30 мільярдів відповідно.
- 3 листопада США оголосили про новий пакет військової допомоги для України. Він направлений "для задоволення критичних потреб України в сфері безпеки та оборони". Загалом мовилося про суму у 425 мільйонів доларів.
- Україна продовжить отримувати пакети допомоги від США, але їх обсяг можуть суттєво скоротити. США використали понад 95% із загальної суми 62,3 мільярда доларів, які були виділені на підтримку України від початку повномасштабної війни.