Это не самый плохой сценарий. Но наша страна заинтересована в том, чтобы была помощь на весь следующий год, а не только несколько месяцев. Об этом 24 Каналу подчеркнул политолог Владимир Фесенко.
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Бюджет США
Уже во второй раз в США утверждают временный бюджет, поскольку между чиновниками продолжаются споры по согласованию годового – это сложный процесс. Во временном финансировании, которое будет действовать до февраля 2024, не заложены позиции для помощи Украине и Израилю. В то же время распределены средства на войско, поддержку ветеранов, транспорт, жилищное строительство, энергетику и так далее.
Мы заинтересованы в том, чтобы была проголосована помощь Украине на следующий год в целом. И такой проект есть. Белый дом предлагает. Совместный проект помощи Украине, Израилю и странам Тихоокеанского бассейна. А также усиление безопасности на границе с Мексикой – это общий пакет,
– сказал политолог.
Владимир Фесенко о помощи Украине от США: смотреть видео
Но здесь возникают споры. Республиканцы хотят разделить его на отдельные части каждой стране. Есть шансы, чтобы пакет согласовали в целом на весь год и украинские чиновники будут бороться за это.
"Сейчас собираются конгрессмены и будут рассматривать вопросы. Надо найти компромисс. Это может затянуться. Но в принципе, есть консенсус о предоставлении Украине военной помощи, но могут быть споры по поводу бюджетной и гуманитарной помощи. Здесь есть проблема и придется активно поработать", – добавил Фесенко.
Отметим, что Джо Байден подписал проект временного бюджета. Ранее сообщалось, что Сенат планирует рассматривать пакет помощи Украине. Но начаться этот процесс может не раньше декабря.
Как США помогают Украине
- В октябре говорилось, что в администрации Байдена могут рассматривать законопроект об одноразовой выплате в поддержку Украины. Составлять она может 100 миллиардов долларов. Этой суммы могло хватить до 2025 года. Но потом говорилось, что ее могут разделить между Украиной и Израилем: 60 и 30 миллиардов соответственно.
- 3 ноября США объявили о новом пакете военной помощи для Украины. Он направлен "для удовлетворения критических потребностей Украины в сфере безопасности и обороны". В общем говорилось о сумме в 425 миллионов долларов.
- Украина продолжит получать пакеты помощи от США, но их объем могут существенно сократить. США использовали более 95% из общей суммы 62,3 миллиарда долларов, выделенных в поддержку Украины с начала полномасштабной войны.