США могут оставить в Европе 100 тысяч своих военных, CNN

Ожидается, что в ближайшем будущем США оставят в Европе около сотни тысяч военнослужащих. если только Россия не пойдет на эскалацию и не будет угрожать Швеции, Финляндии или членам НАТО.

Источники издания сообщают, что количество американских военных в Европе может временно увеличиться, если НАТО будет проводить дополнительные учения в регионах, или же изменится ситуация с безопасностью.

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План действий НАТО в Европе планируют обводить на следующей встрече главнокомандующих организации.

Почему в Европе выросло количество американских военных

После полномасштабного вторжения России в Украину США увеличили общую численность своих сил в Европе с 60 000 военнослужащих до 100 000. Странам НАТО, расположенным вдоль восточного фланга Европы, оказали дополнительную помощь для поддержки оборонных сил. Также впервые в истории США отправили в Европу тысячи военнослужащих в Сила реагирования НАТО.

Члены Североатлантического союза опасаются, что Россия может не остановиться на одной Украине.

Следующая встреча главнокомандующих НАТО с министрами обороны стран-членов Альянса запланирована на июнь. Лидеры стран НАТО, включая президента США Джо Байдена, встретятся в Мадриде в конце этого мая.

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