Помощь от США может полностью измениться: какая выгода для Украины

Администрация Дональда Трампа может полностью изменить подход к предоставлению военной помощи Украине. Вероятно, придется самостоятельно формировать запрос на нужное вооружение.

Также, возможно, объемы поддержки будут меньше. Но военный эксперт Андрей Крамаров в эфире 24 Канала высказал предположение, что меньший ресурс украинские военные могут даже эффективнее использовать.

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Что может измениться для Украины относительно помощи из США

Военный эксперт объяснил, что на военную поддержку Украины из США повлиял единственный фактор – приход к власти Дональда Трампа. Вектор по помощи Украине в плане обороны меняется. Вероятно, стоит ожидать перемены относительно источников финансирования.

Например, Украина будет получать средства от замороженных российских активов в Европе или какую-то другую помощь, и должна ее потратить на оружие, приобретенное у оборонных компаний США. Американцы могут выдвинуть условие, что закупку должны осуществлять напрямую Минобороны Украины или агентство оборонных закупок, чтобы самостоятельно формировать запрос и тратить вооружение на то, что считают необходимым.

Контракты, конечно, будут прозрачны. То есть мы не ждем, пока кто-то примет решение, что нам нужно. Мы сами начнем решать, что нам нужно. Также, возможно, что это будет не в тех объемах, которые предоставлялись ранее. Но, возможно, меньший ресурс будем использовать эффективнее,

– предположил Андрей Крамаров.

Это в целом соответствует духу внешней политики Трампа, которую он хочет изменить для США. Мол, американцы в целом не против помогать своим партнерам, но ответственность за эту помощь в большей степени будет нести Украина.

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Если Украина неэффективно использует свой ресурс, США могут сказать: "Извините, мы вам дали деньги и преференции на покупку. Вы купили не то, что вам нужно, не в том количестве. Это уже не наши проблемы".

Американцам невыгодно тратить средства на украинцев, если ситуация внутри страны не изменится. Они могут оставить эти деньги в Америке, и это будет прагматично, а именно так действует новая администрация Трампа.

Недавно появилась информация, что администрация Дональда Трампа отменила замораживание федеральной помощи. Однако пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что речь идет об отмене только одного из документов.