США могут передать Украине системы ПВО Hawk, – Reuters

Соединенные Штаты рассматривают возможность отправить оборудование противовоздушной обороны Hawk в Украину, чтобы помочь защититься от атак врага. В Белом доме не разглашают информацию о том, сколько единиц техники могут предоставить.

Перехватчики Hawk являются модернизацией ракетных систем Stinger – меньших по размеру и радиусу действия, которые США уже отправляли ВСУ.

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США рассматривают отправку Украине системы ПВО Hawk: главное

По информации Reuters, администрация Байдена воспользуется программой президентского списания – PDA (Presidential Drawdown Authority). Полномочия по изъятию оружия позволяет Вашингтону быстро передавать оборонные товары и услуги из запасов без одобрения Конгресса в ответ на чрезвычайную ситуацию.

Журналисты не смогли узнать сколько систем и ракет Hawk Соединенные Штаты могут передать Украине. Отмечается, что белый дом отказался от комментариев.

Система Hawk является предшественником системы противоракетной обороны Patriot производства Raytheon Technologies, возможность передачи которой Украине и дальше не рассматривают, сообщили американские чиновники.

Украина получит 4 системы Hawk от Испании

Генсек НАТО Йенс Столтенберг 13 октября анонсировал, что Испания передаст Украине 4 системы Hawk.

Испанские комплексы, по времени установки на вооружение, можно назвать одноклассником наших комплексов "Стрела-10" – это системы малой дальности, стоящие на вооружении в Воздушных Силах ВСУ.

Отмечают, что эти комплексы образца 60-х годов, но, если говорить конкретно об Испании, их комплексы прошли модернизацию по стандартам НАТО.

Вероятно, США сначала отправят ракеты-перехватчики для системы Hawk в Украину, поскольку непонятно, достаточно ли американских пусковых установок находятся в хорошем состоянии, сообщил американский чиновник. Американские системы находятся на хранении в течении десятилетий.

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MIM-23 Hawk – американский военный зенитный ракетный комплекс средней дальности. Дальность уничтожения целей – до 45 – 50 км, высотность цели – до 20 км, скорость ракеты 2,4 Маха. Ракета наводится на цель полуактивной головкой самонаведения.