США якобы могут признать Крым российским: в ОП отреагировали на слухи

На днях в СМИ появилась информация, что Дональд Трамп может признать Крым частью России. Впрочем, Украина не обсуждает с партнерами вопрос территориальной целостности на переговорах по завершению войны.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление советника руководителя Офиса Президента Сергея Лещенко в эфире телемарафона.

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Что говорят в ОП о временно оккупированном Крыме

Лещенко отметил, что во время переговоров с партнерами Украина не обсуждает вопрос территориальной целостности, ведь это противоречит Конституции. Он акцентировал, что на любых переговорах украинской делегации – или в Саудовской Аравии, или во Франции – не обсуждается вопрос, что какие-то территории могут стать частью России.

Говоря о слухах, что Вашингтон якобы может признать Крым частью России распространяются уже более 10 лет. Лещенко добавил, что Дональд Трамп еще в 2016 году говорил, что жители Крыма якобы "хотят быть с Россией".

Тогда еще перед первым своим сроком летом 2016 года (Дональд Трамп – 24 Канал) тоже говорил, что жители Крыма хотят быть скорее с Россией, чем там, где они были. Регулярно эти заявления звучали еще 10 лет назад, но это не имело развития, нам нужно исходить из того, что главное – отстаивать свои украинские национальные интересы,

– заявил Лещенко.

В ОП также добавили, что любые заявления Дональда Трампа – это часть его политики. Однако, если их распространяют в СМИ, это еще не означает, что это будет реализовано.

Напомним, что 19 апреля Bloomberg опубликовало материал, в котором утверждало, что США могут признать российский контроль над Крымом в рамках возможного мирного соглашения между Москвой и Киевом. Однако источники западных журналистов отмечали, что окончательного решения по этому вопросу еще нет.