США могут признать "Талибан": диалог будет, если боевики отпустят пленного американца

Президент США Джо Байден намекнул, что Белый дом может официально признать власти радикального движения "Талибан" в Афганистане. Как минимум, это можно будет начать обсуждать.

Но перед этим нужно выполнить одно условие. А именно – освободить из плена американского гражданина, похищенного в Афганистане еще в 2020 году, Марка Фрерихса.

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США могут признать "Талибан", но для начала диалога есть условие

Джо Байден озвучил условие для начала диалога о признании Соединенными Штатами Америки легитимности власти "Талибана" в Афганистане. Речь идет об освобождении похищенного там в 2020 году американца Марка Фрерихса.

Талибан должен немедленно освободить Марка, если рассчитывает на какое-либо рассмотрение своих стремлений к легитимности. Это не подлежит обсуждению,

– процитировала Байдена пресс-служба американского президента.

Глава Белого дома подчеркнул, что Феррихс – ветеран флота США – не сделал ни талибам, ни вообще афганцам ничего плохого. Наоборот, он работал со строительными проектами и 10 лет помогал афганскому народу.

23 января делегация талибов прибыла в Европу, а именно – в Норвегию, для переговоров с ЕС и США по правам человека, гуманитарным вопросам и помощи афганскому народу.

Напомним, исламские радикалы из "Талибана" в 2021 году взяли под контроль Афганистан, когда США вывели оттуда свой военный контингент.

Заметьте, ранее Байден также заявил, что:

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