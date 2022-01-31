США могут признать "Талибан": диалог будет, если боевики отпустят пленного американца
Источник:Белый дом
Президент США Джо Байден намекнул, что Белый дом может официально признать власти радикального движения "Талибан" в Афганистане. Как минимум, это можно будет начать обсуждать.
Но перед этим нужно выполнить одно условие. А именно – освободить из плена американского гражданина, похищенного в Афганистане еще в 2020 году, Марка Фрерихса.
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США могут признать "Талибан", но для начала диалога есть условие
Джо Байден озвучил условие для начала диалога о признании Соединенными Штатами Америки легитимности власти "Талибана" в Афганистане. Речь идет об освобождении похищенного там в 2020 году американца Марка Фрерихса.
Талибан должен немедленно освободить Марка, если рассчитывает на какое-либо рассмотрение своих стремлений к легитимности. Это не подлежит обсуждению,
– процитировала Байдена пресс-служба американского президента.
Глава Белого дома подчеркнул, что Феррихс – ветеран флота США – не сделал ни талибам, ни вообще афганцам ничего плохого. Наоборот, он работал со строительными проектами и 10 лет помогал афганскому народу.Обратите внимание: 23 января делегация талибов прибыла в Европу, а именно – в Норвегию, для переговоров с ЕС и США по правам человека, гуманитарным вопросам и помощи афганскому народу.
Напомним, исламские радикалы из "Талибана" в 2021 году взяли под контроль Афганистан, когда США вывели оттуда свой военный контингент.
Заметьте, ранее Байден также заявил, что:
- США скоро перебросят группу военных в Восточную Европу.
- И совместно с ЕС рассматривают альтернативные пути поставок газа в Европу.
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