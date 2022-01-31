Але перед цим треба виконати одну умову. А саме – звільнити з полону американського громадянина, викраденого в Афганістані ще у 2020 році, Марка Фреріхса.

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США можуть визнати "Талібан", але для початку діалогу є умова

Джо Байден озвучив умову для початку діалогу про визнання Сполученими Штатами Америки легітимності влади "Талібану" в Афганістані. Мовиться про звільнення викраденого там у 2020 році американця Марка Фреріхса.

Талібан має негайно звільнити Марка, якщо розраховує на будь-який розгляд своїх прагнень до легітимності. Це не підлягає обговоренню,

– процитувала Байдена пресслужба американського президента.

Глава Білого дому наголосив, що Фреріхс – ветеран флоту США – не зробив ані талібам, ані загалом афганцям нічого поганого. Навпаки, він працював з будівельними проєктами та 10 років допомагав афганському народу.

Зверніть увагу: 23 січня делегація талібів прибула до Європи, а саме – в Норвегію, для переговорів з ЄС та США щодо прав людини, гуманітарних питань та допомоги афганському народові.

Нагадаємо, ісламські радикали з "Талібану" у 2021 році взяли під контроль Афганістан, коли США вивели звідти свій військовий контингент.

Зауважте, раніше Байден також заявив, що:

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