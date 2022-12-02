В Конгресс США внесли законопроект о признании ЧВК "Вагнера" террористической организацией
Источник:Роджер Викер
Вагнеровцы в Украине совершают преступления против человечности. В Соединенных Штатах Америки будут способствовать привлечению их к ответственности.
Двухпартийный законопроект 1 декабря представили сенаторы Роджер Викер и Бен Кардин. Закон предполагает от государственного секретаря США официально признать частную военную компанию "Вагнера" террористической организацией.
К теме За сотнями безоружных зэков стоят кадровые военные: как россиян посылают на убой под Бахмутом
Документ называется "О привлечении к ответственности российских наемников". Если он вступит в силу, то в течение 90 дней ЧВК "Вагнер" признается иностранной террористической организацией.
Что даст законопроект
Закон предусматривает, что юридические или физические лица, причастные к ЧВК "Вагнера", также будут объявлены террористами. Если документ будет принят, то США смогут начать уголовное преследование группировки и его членов. Кроме того, на имущество и активы вагнеровцев во всем мире наложат арест.
По мнению сенатора Викера, Владимир Путин и его окружение не остановятся ни перед чем, чтобы вести войну в Украине. Следовательно, Кремль активно использует наемников типа группы "Вагнера", чтобы совершать зверства.
США должны объявить эту "теневую армию" тем, чем она является иностранной террористической группой. Мы должны привлечь их к ответственности вместе со всеми, кто их поддерживает, – объяснил Викер.
Также аналогичный двухпартийный законопроект представят в Палате представителей Конгресса США.
Обратите внимание – россияне вербуют заключенных в ЧВК "Вагнер": смотрите видео
Вагнеровцы в войне против Украины: последние новости
- Враг предлагает студентам из Африки вступить в вооруженные силы России или ЧВК "Вагнера".
- Кроме этого, в ЧВК "Вагнер" вербуют заключенных в Центральноафриканской Республике. Однако именно в этой стране лагерь террористов атаковал неизвестный самолет.
- В Институте исследования войны заявили, что в России пытаются ослабить позиции главы вагнеровцев Пригожина и создать новые частные компании.