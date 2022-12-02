В Конгресс США внесли законопроект о признании ЧВК "Вагнера" террористической организацией

Вагнеровцы в Украине совершают преступления против человечности. В Соединенных Штатах Америки будут способствовать привлечению их к ответственности.

Двухпартийный законопроект 1 декабря представили сенаторы Роджер Викер и Бен Кардин. Закон предполагает от государственного секретаря США официально признать частную военную компанию "Вагнера" террористической организацией.

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Документ называется "О привлечении к ответственности российских наемников". Если он вступит в силу, то в течение 90 дней ЧВК "Вагнер" признается иностранной террористической организацией.

Что даст законопроект

Закон предусматривает, что юридические или физические лица, причастные к ЧВК "Вагнера", также будут объявлены террористами. Если документ будет принят, то США смогут начать уголовное преследование группировки и его членов. Кроме того, на имущество и активы вагнеровцев во всем мире наложат арест.

По мнению сенатора Викера, Владимир Путин и его окружение не остановятся ни перед чем, чтобы вести войну в Украине. Следовательно, Кремль активно использует наемников типа группы "Вагнера", чтобы совершать зверства.

США должны объявить эту "теневую армию" тем, чем она является иностранной террористической группой. Мы должны привлечь их к ответственности вместе со всеми, кто их поддерживает, – объяснил Викер.

Также аналогичный двухпартийный законопроект представят в Палате представителей Конгресса США.

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