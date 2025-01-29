Определенные программы могут вернуться: США рассматривают возможность восстановления проектов USAID

Несколько дней назад, 27 января, агентство США по международному развитию (USAID) приостановило финансирование украинского представительства на 90 дней. Сейчас же стало известно, что определенные программы могут вернуться.

Такой эксклюзивной информацией поделилась ведущая 24 Канала Андриана Кучер. Это еще неофициально, с ее слов, но такие инсайды существуют. Она назвала отрасль, которой может касаться возобновления финансирования.

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Какую сферу может ждать восстановление программ USAID

Ведущая 24 Канала предварительно сообщила, что Государственный департамент США может ввести определенные послабления относительно недавнего запрета для финансирования программ USAID.

Вероятно, исключение могут сделать для проектов, касающихся непосредственного спасения человеческих жизней. Подробнее не уточняется, какие именно программы могут содержаться в этом перечне.

Ряд организаций, которые потенциально могут подпадать под этот критерий, до сих пор не понимают, могут ли они возобновлять свою работу, или пока нет,

– отметила Андриана Кучер.

Стоит дождаться официального указа или дополнительных распоряжений Госдепа и его нового главы Марко Рубио.

Недавно издание CNN сообщило, что администрация Дональда Трампа отменила замораживание федеральной помощи, из-за чего был остановлен ряд гуманитарных программ.

Однако впоследствии в Белом доме опровергли сообщения СМИ. Пресс-секретарь Кэролайн Ливитт сказала, что говорится об отмене только одного документа, все же остальное "остается в силе".