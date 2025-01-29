Такою ексклюзивною інформацією поділилася ведуча 24 Каналу Андріана Кучер. Це ще неофіційно, з її слів, але такі інсайди існують. Вона назвала галузь, якої може стосуватися відновлення фінансування.

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На яку сферу може чекати відновлення програм USAID

Ведуча 24 Каналу попередньо повідомила, що Державний департамент США може ввести певні послаблення щодо нещодавньої заборони для фінансування програм USAID.

Ймовірно, виняток можуть зробити для проєктів, які стосуються безпосереднього порятунку людських життів. Детальніше не уточнюється, які саме програми можуть міститися в цьому переліку.

Низка організацій, які потенційно можуть підпадати під цей критерій, досі не розуміють, чи можуть вони відновлювати свою роботу, чи поки що ні,

– зазначила Андріана Кучер.

Варто дочекатися офіційного указу чи додаткових розпоряджень Держдепу та його нового очільника Марко Рубіо.

Недавно видання CNN повідомило, що адміністрація Дональда Трампа скасувала заморожування федеральної допомоги, через що була зупинена низка гуманітарних програм.

Однак згодом у Білому домі спростували повідомлення ЗМІ. Прессекретарка Керолайн Лівітт сказала, що мовиться про скасування лише одного документа, все ж інше "залишається в силі".