Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло в разговоре с 24 Каналом поделился, что Киев готовился к такому развитию событий, поэтому сейчас есть несколько альтернативных сценариев.

Смотрите также Украина готова "распрощаться" с 20% своей территории, но при одном условии, – NYT

Какой план "Б" имеет Украина

Дмитрий Жмайло отметил, что сейчас мир находится в состоянии большой политической турбулентности. Новая администрация Дональда Трампа буквально за считанные недели перевернула всю мировую парадигму. США, которые всегда позиционировали себя как "мировой полицейский", гарант мира и безопасности, иногда начали вести себя деструктивно.

Теоретически возможен выход США из переговорного процесса. Однако Трамп грезит Нобелевской премией мира. Ему важно любой ценой прекратить войну. Владимиру Путину также интересно прекращение огня, поскольку ресурсы России истощаются.

Но есть риск: когда Трамп через 3 – 4 года уйдет, Путин снова может вернуться к агрессии, заявив, что договаривался только с Трампом. Новое наступление может быть уже с учетом предыдущих ошибок – возможно, с намерением продвинуть линию фронта до Днепра. Это стало бы серьезным ударом для Вашингтона.

Произойдет ли сценарий, что США отойдут в сторону? Вероятнее всего – нет. Но последние недели показали: возможны любые варианты,

– объяснил Жмайло.

Именно поэтому официальный Киев и готовился к такому развитию событий заранее. В 2024 году президент Владимир Зеленский совершил целую серию поездок, подписывая двусторонние соглашения по безопасности с европейскими странами.

Сейчас Япония начала передавать разведданные нашему государству. Есть надежда, что со временем это перерастет и в передачу летального оружия. В Европе остаются замороженными 200 миллиардов евро российских активов, но европейцы пока осторожны – передают Украине лишь проценты из них.

Украинский военно-промышленный комплекс имеет потенциал в 35 миллиардов, но пока загружен лишь наполовину. Однако мощности есть: каждый второй снаряд натовского калибра для ВСУ производится в Украине, 96% дронов – также нашего производства.

Если правильно коммуницировать, если европейские лидеры найдут в себе смелость противостоять России, то следует осознать: поддерживать Украину финансово гораздо дешевле, чем потом вкладываться в собственную оборону,

– отметил исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества.

Ведь, по данным западных спецслужб, Россия имеет не менее 15 сценариев возможной агрессии против восточного фланга НАТО.

Важнейшая задача сейчас – наладить процессы мобилизации и рекрутинга. Переговоры, прекращение огня, подписание мира – это одно. Но наличие миллионной армии – это объективная потребность, что будет существовать до тех пор, пока существует Россия в ее нынешнем виде.