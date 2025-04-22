Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло у розмові з 24 Каналом поділився, що Київ готувався до такого розвитку подій, тож наразі є кілька альтернативних сценаріїв.

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Який план "Б" має Україна

Дмитро Жмайло зазначив, що нині світ перебуває у стані великої політичної турбулентності. Нова адміністрація Дональда Трампа буквально за лічені тижні перевернула всю світову парадигму. США, які завжди позиціювали себе як "світовий поліцейський", гарант миру та безпеки, іноді почали поводитися деструктивно.

Теоретично можливий вихід США з переговорного процесу. Однак Трамп марить Нобелівською премією миру. Йому важливо за будь-яку ціну припинити війну. Владіміру Путіну також цікаве припинення вогню, оскільки ресурси Росії виснажуються.

Але є ризик: коли Трамп через 3 – 4 роки піде, Путін знову може повернутися до агресії, заявивши, що домовлявся лише з Трампом. Новий наступ може бути вже з урахуванням попередніх помилок – можливо, з наміром просунути лінію фронту аж до Дніпра. Це стало б серйозним ударом для Вашингтона.

Чи відбудеться сценарій, що США відійдуть у сторону? Найімовірніше – ні. Але останні тижні показали: можливі будь-які варіанти,

– пояснив Жмайло.

Саме тому офіційний Київ і готувався до такого розвитку подій заздалегідь. У 2024 році президент Володимир Зеленський здійснив цілу серію поїздок, підписуючи двосторонні безпекові угоди з європейськими країнами.

Зараз Японія почала передавати розвіддані нашій державі. Є надія, що згодом це переросте й у передачу летальної зброї. У Європі залишаються замороженими 200 мільярдів євро російських активів, але європейці поки що обережні – передають Україні лише відсотки з них.

Український військово-промисловий комплекс має потенціал у 35 мільярдів, але наразі завантажений лише наполовину. Проте потужності є: кожен другий снаряд натівського калібру для ЗСУ виробляється в Україні, 96% дронів – також нашого виробництва.

Якщо правильно комунікувати, якщо європейські лідери знайдуть у собі сміливість протистояти Росії, то слід усвідомити: підтримувати Україну фінансово набагато дешевше, ніж потім вкладатися у власну оборону,

– наголосив виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці.

Адже, за даними західних спецслужб, Росія має щонайменше 15 сценаріїв можливої агресії проти східного флангу НАТО.

Найважливіше завдання зараз – налагодити процеси мобілізації та рекрутингу. Перемовини, припинення вогню, підписання миру – це одне. Але наявність мільйонної армії – це об'єктивна потреба, що буде існувати доти, доки існує Росія в її нинішньому вигляді.