Такое мнение в эксклюзивном интервью 24 Каналу высказал экс-министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, отметив, что литовцы этим шокированы и дискутируют на тему того, как на это реагировать.

Гарантии безопасности: от кого Литва могла бы их получить?

Литва увеличивает расходы на оборону довольно существенно, но Путин, по словам Ландсбергиса, это расценивает так, что тот, кто тратит 4% от своего ВВП на оборону – и будет наказан первым.

Единственное, что надо сейчас нам делать – это готовиться к выводу войск (американских – 24 Канал). США будут рассматривать вопрос, сколько они их оставят в каждой европейской стране. Вероятно, США выведут часть войск с нашей территории,

– озвучил Ландсбергис.

Экс-министр иностранных дел отметил, что кроме украинцев, граждане Польши и стран Балтии лучше других понимают угрозу со стороны России. Он поделился, что чувствует сейчас то же, что в 2021 году, когда общался с украинскими чиновниками.

"Они говорили не озвучивать о войне слишком много, потому что это вредит экономике, инвесторы начинают пугаться, а люди становятся беспокойными. Все изменилось после начала войны. Реальность дала о себе знать", – отметил экс-министр иностранных дел Литвы.

Он отметил, что сегодня слышит аналогичное и в своей стране, когда начинаются разговоры о необходимости наращивать резервы Литвы, тренировать больше людей, чтобы была собственная армия дронов. Габриелюс Ландсбергис выступает за то, что его стране нужны более тесные военные связи с Украиной.

"Я хотел бы, что мое государство имело гарантии безопасности от Украины. Для россиян на этом этапе знать, что если они пересекут литовскую границу, то встретят там тысячу украинских операторов дронов, будет очень серьезным аргументом. Эти люди знают, как воевать. Они не боятся русских", – объяснил Ландсбергис.

Что известно о намерениях США в отношении Литвы?