Комитет Конгресса начал слушания в отношении штурма Капитолия – Голос Америки

Начались слушания конгрессного комитета, который расследует события 6 января. Речь идет о беспорядках в Вашингтоне, когда толпа сторонников Дональда Трампа штурмовала Капитолий.

Первыми свидетельствовали правоохранители, которые защищали законодателей от нападающих. Вопрос слушаний вызвал еще больший раскол между партиями, демократы настаивали на создании независимой комиссии, зато республиканцы в мае заблокировали ее создание. Следовательно, в Комиссии Конгресса вошли законодатели от обеих партий.

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Войска США завершат боевую миссию в Ираке

Джо Байден на встрече в Белом доме с премьер-министром Ирака Мустафой аль-Казими заявил, что американские войска в Ираке завершат боевую миссию в ближайшие месяцы. По словам президента США, новая роль войск будет заключаться в продолжении обучения, предоставлении помощи и содействию борьбе с ИГИЛ. Он добавил, что боевых действий армейцы США не будут выполнять.

В США может вырасти количество случаев штамма Дельта

Количество новых заражений в США в связи с распространением штамма Дельта может вырасти в 4 раза в следующие 6 недель. Речь идет о 200 тысячах случаев в день, об этом предупредили центры по контролю и профилактике заболеваний. Дельта поражает в основном не вакцинированные группы, а полностью вакцинированных в США сейчас меньше половины населения.

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