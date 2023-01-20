В США признают ЧВК "Вагнера" преступной организацией: Белый дом анонсировал санкции

Владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин до сих пор пытается конкурировать с российской армией и добивается легализации своей преступной организации. Однако Белый дом уже готов наложить на нее санкции.

Об этом сообщил координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джен Кирби. Он отметил, что США признают вагнеровцев "транснациональной преступной организацией".

Читайте также В бункере Путина прошел военный минипереворот – Пионтковский об изменениях в командовании

Когда США наложат санкции на ЧВК "Вагнера"

По информации издания, на следующей неделе Белый дом введет дополнительные санкции против преступной организации и сети ее поддержки по всему миру.

Кроме того, США обнародовали недавно рассекреченные фотографии российских вагонов, которые направлялись из России в Северную Корею и обратно. В США считают, что это была первая поставка ракет для вагнеровцев в Украину.

КНДР поставляла России оружие / Фото CNN

Поставки оружия являются прямым нарушением резолюции Совета Безопасности ООН,

– подчеркнул Кирби.

Следует отметить, что напряжение между минобороны России и ЧВК "Вагнера" растет, поскольку Путин все чаще предпочитает последнюю.

По словам Кирби, сейчас в Украине дислоцируется около 50 тысяч вагнеровцев, в том числе 10 тысяч контрактников и 40 тысяч заключенных.

Какая роль вагнеровцев в войне в Украине

В Пентагоне убеждены, что российские бойцы ЧВК "Вагнера" не способны повлиять на ход боевых действий. В частности, спикер Объединенного комитета начальников штабов США полковник Дэйв Батлер отметил, что зэковская армия Пригожина не имеет достаточно возможностей.

Российские войска распространились от Харькова до Херсона, однако в США пока не видят признаков вероятного "великого русского наступления".

В Пентагоне отмечают, что заключенные, которых завербовали в ЧВК "Вагнер", выполняют функцию пушечного мяса. В Украину большую часть вагнеровцев отправили не подготовленными и без соответствующего обмундирования.

Батлер добавил, что вагнеровцы преимущественно ищут уязвимые места в украинских линиях, но этого мало, чтобы двигаться по полю боя и вокруг.

Актуальные потери врага по состоянию на 20 января

Потери русской армии с начала полномасштабного вторжения достигли 119 300 оккупантов. Только за сутки украинские военные ликвидировали 770 захватчиков.

В общем враг потерял: