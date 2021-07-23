США нанесли авиаудары в Афганистане из-за наступления "талибов"

Соединенные Штаты Америки совершили авиаудары в Афганистане. Таким образом они поддержали намерение афганской армии отразить наступление "талибов".

В течение последних нескольких дней США нанесли авиаудары для поддержки афганских национальных сил обороны и безопасности. Об этом заявил представитель Пентагона Джон Кирби.

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В армии США дали разрешение на удары

Разрешение на удары американские военные получили от руководителя Центрального командования армии США генерала Кеннета Маккензи. Деталей Кирби не рассказал. Однако в очередной раз подчеркнул, что США остаются "преданными помощи афганским силам безопасности и правительству Афганистана".

Глава Объединенного комитета штабов США генерал Марк Милли признал, что режим "Талибана" сейчас контролирует около половины, то есть примерно 400 районов Афганистана.

Что этому предшествовало

В апреле 2021 года США и НАТО начали процесс вывода войск из страны. Однако его временно приостановили из-за наступления "Талибана";

"Талибы" заявили, что контролируют 85% территории страны. Власти страны отрицает.

Правительственные войска продолжают войну с "Талибаном", хотя руководство признает, что ситуация критическая.