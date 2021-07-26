США прислали 700 военных для участия в учениях в Грузии – Голос Америки

В Грузии стартовали многонациональные военные учения Agile Spirit 2021. В частности, США направили туда 700 своих военных.

Всего в учениях, которые будут включать в себя наземные и воздушные операции, примут участие 2,5 тысячи военных из 15 стран-членов НАТО и партнеров Альянса. Среди них США, Грузия, Украина, Великобритания и страны Балтии.

К теме В Грузии стартовали международные военные учения с участием Украины: фото

В Афганистане – рекордное количество погибших

В Афганистане с начала 2021 года погибли более 1 600 гражданских. По данным ООН, треть из них – дети. Этот показатель увеличился почти на половину по сравнению с этим же периодом 2020 года.

В то же время США и НАТО продолжают выводить свои войска из страны. Однако со времени свержения режима "Талибана" выросло целое поколение афганцев, будущее которых вызывает тревогу.

Еще в 2020 году в результате переговоров США и "Талибан" договорились о выводе американских войск из Афганистана. Процесс должен завершиться уже в августе 2021 года.

Узнайте больше США обещают помогать Афганистану, пока "талибы" не отступят

Украина поддержала кубинцев

Украина, США и еще ряд государств выступили в поддержку Кубы. Они обнародовали совместное заявление, которое подписали руководители министерств иностранных дел.

Страны призвали власти Кубы прислушаться к голосу народа, уважать его права, освободить арестованных за участие в протестах, а также восстановить интернет-связь.

Ранения на Донбассе

Пресс-сцентр операции Объединенных сил Украины сообщил о ранении 2 украинских военных на Донбассе. Там также зафиксировали 11 нарушений режима тишины российскими боевиками.

К теме Боевики мощно обстреляли позиции ООС: пострадали 7 бойцов

Полный выпуск программы "Голос Америки": смотрите видео