США направляют в страны Балтии истребители F-35 и своих военных
Источник:The Hill
Из-за российской угрозы США решили отправить еще больше своих войск в Восточную Европу. Речь идет о бойцах, истребителях и вертолетах.
Технику и военных отправят в Литву, Латвию и Эстонию. Дополнительные силы будут состоять из авиации и наземных войск.
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В минобороны США 23 февраля заявили журналистам, что военные прибудут на места до конца недели.
Какие войска США отправят в Европу
- Оперативную группу батальона пехоты численностью около 800 бойцов. Они переместятся из Италии;
- до 8 истребителей F-35, присланных из Германии;
- 20 ударных вертолетов AH-64 в страны Балтии и еще 12 вертолетов из Греции в Польшу.
Дополнительный персонал временно перемещается, чтобы успокоить наших союзников по НАТО, сдерживать любую потенциальную агрессию против государств-членов НАТО и тренироваться с силами приемной страны,
– говорится в сообщении.
Отметим, Джо Байден говорил, что в случае, если Россия не выведет свои войска из Беларуси, то НАТО также осуществит перемещение. Это будет оборонительный шаг.
Российские войска в Беларуси: коротко
- Россия стянула в Беларусь огромное количество своих военных и техники на совместные военные учения "Союзная решимость-2022". В Евросоюзе даже опасались, что Кремль может оккупировать государство-соседа.
- 20 февраля, согласно плану, учения должны были завершиться. Однако Минск и Москва решили их продолжить, придумав нелепую причину – "военная активность Украины у границ".
- В то же время министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что для него не стало сюрпризом продолжение учений. Ведь войска стянули с дальних регионов, поэтому было ожидаемо, что отведут их не сразу.
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