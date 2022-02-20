США нашли след ГРУ России в хакерских атаках на Украину

В феврале 2022 года на Украину был совершен ряд хакерских атак. К этим нападениям причастно Генеральное разведывательное управление России.

Об этом сообщили в Совете нацбезопасности США. Там отметили, как инфраструктура российского ГРУ передает большие объемы коммуникаций на украинские IP-адреса и связанные с ними домены наших банков.

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Соединенные Штаты твердо поддерживают Украину в защите своих граждан от разрушительных или дестабилизирующих российских кибератак,

– отметили в сообщении.

В то же время добавили, что будут продолжать разоблачать деятельность России и работать с союзниками и партнерами, чтобы привлечь страну-агрессора к ответственности за ее преступные действия в киберпространстве.

Самая большая в истории Украины кибератака

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что кибератака, которой 15 февраля подвергся ряд правительственных сайтов и банковский сектор, стала самой масштабной в истории Украины.

Он отметил, что такие нападения стоят миллионы долларов, но нашему государству удалось их отразить.

Глава Минцифры объяснил, что агрессор пытался посеять панику среди украинцев и дестабилизировать ситуацию внутри нашего государства. По словам Михаила Федорова, DDoS-атаки шли из нескольких стран. Сначала – из России и Китая, а впоследствии из Чехии и Узбекистана.

Больше о хакерских атаках, которые Украина испытала 15 февраля: смотрите видео

В СБУ ранее также информировали, что недавние DDOS-атаки имели след российских спецслужб. Именно Россия заинтересована в таких имиджевых ударах по Украине.

Текст публикации Совета национальной безопасности США:

США располагают технической информацией, связывающей российское ГРУ с распространенными атаками отказа в обслуживании этой недели в Украине. Известно, что инфраструктура ГРУ передает большие объемы коммуникаций на украинские IP-адреса и связанные с ними домены, связанные с банковскими услугами.