США нашли уязвимое место режима Путина, – The Washington Post

В Кремле изрядно встревожились после предложения конгрессменов США не признавать Владимира Путина президентом после 2024 года. Палата представителей считает, что поправки в российскую Конституцию, которые снимают ограничение срока полномочий Путина, были незаконными.

Поправки Путина к конституции незаконны

Проект резолюции передали на рассмотрение комитета по иностранным делам Палаты представителей. Его авторами являются конгрессмены Стив Коэн и Джо Уилсон.

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В тексте резолюции указали, что любая попытка Путина остаться у власти после окончания его последнего срока в 2024 году "потребует непризнания со стороны США". Ведь юридический анализ утверждает, что поправки в конституцию фактически позволили нынешнему главе Кремля быть пожизненным президентом.

Их одобряли с рядом серьезных нарушений:

процесс нарушил законодательные требования о том, что изменения вносятся отдельно, а не блоком,

Путин внес правки в первые две главы конституции, которые должны были быть неизменными.

Принятие этих изменений нарушило и внутреннее избирательное законодательство, и обязательства России перед ОБСЕ.

Кроме того, Венецианская комиссия заявила, что правки Путина – "серьезная угроза для верховенства права", а процедура их принятия в действие – "явно несоответствующая". Европарламент также назвал поправки незаконными и осудил попытки Путина остаться на посту по истечении его текущего и последнего президентского срока.

Реакция Кремля на возможность непризнания Путина

Резолюция конгрессменов вызвала истерику в Кремле:

пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал резолюцию Коэна-Уилсона "агрессивной и неприемлемой";

пресс-секретарь российского Министерства иностранных дел Мария Захарова обвинила США во "вмешательстве в дела суверенного государства";

спикер российского парламента Вячеслав Володин заявил, что США пытаются "ослабить и уничтожить" Россию.

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США не признают ряд президентов

Предложение Палаты представителей не является ни провокационным, ни неожиданным. Идея отказаться признавать нелегитимных иностранных лидеров уже давно укоренена во внешнеполитическом курсе США,

– подчеркнуло издание.

Так, 28-й президент США Вудро Вильсон отказался признать самопровозглашенного мексиканского лидера Викториано Уэрта, а 40-й президент Рональда Рейган – признавать филиппинского лидера Маркоса Фердинанда.

Кроме этого, Штаты не признают белорусского диктатора Александра Лукашенко. Учитывая сходство между режимами в Беларуси и России, непризнание Путина президентом нарушит американские дипломатические стандарты. Однако разница во влиянии, ведь режим главы Кремля больше интегрирован в глобальную систему. Он зависит от личного доступа заинтересованных сторон к западным банкам и финансовым учреждениям.

Российские частные активы за рубежом составляют до 1,3 триллиона долларов

Кремлевские чиновники и олигархи относятся к России как к "месту мародерства". Поэтому все свои деньги они вывозят на Запад, где их защитят верховенством права, в котором те же российские политики отказывают собственным гражданам.

По оценкам, частные российские активы за рубежом составляют от 800 миллиардов долларов до 1,3 триллиона долларов. Большая часть этого богатства, вероятно, связана с самим Путиным.

Издание отметило, что мир должен отказаться от помощи Путину с его незаконным захватом власти. Резолюция Коэна-Уилсона является важным шагом в этом направлении.