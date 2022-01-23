США не будут вводить сейчас санкции против России, – Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон пока не будет вводить санкций против России. Причиной глава Госдепа назвал возможную потерю "эффекта сдерживания".

По словам Блинкена, введение санкций сейчас подорвет способность Запада сдерживать агрессию России против Украины. Поэтому Вашингтон отвергает идею ввести ограничения против Кремля сейчас.

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США пытаются показать России серьезность последствий

Энтони Бленкен заявил, что США и Евросоюз сейчас работают над тем, чтобы показать России масштабы последствий, которые ее ждут в случае агрессии против Украины. Сейчас возможность введения серьезных санкций является средством сдерживания Кремля от агрессивных шагов.

Когда дело касается санкций, цель этих санкций – сдерживать российскую агрессию. И поэтому, если они срабатывают сейчас, вы теряете эффект сдерживания,

– заявил Блинкен.

По словам Блинкена, угроза введения санкций может убедить главу Кремля отказаться от агрессии и продолжить переговоры.

Новые санкции против России: главное

На фоне угрозы вторжения России в Украину Запад активно работает над новыми санкциями против Кремля. Однако Президент Украины Владимир Зеленский призвал не ждать вторжения и уже сейчас ввести санкции.

В то же время по данным СМИ, в ЕС готовы как можно быстрее ввести санкции, если Россия снова нападет на Украину.

Среди возможных ограничений – отключение от банковской системы SWIFT. Однако к такому решению в Германии относятся скептически.

Кроме того, США ведут переговоры с Катаром по газоснабжению в Европу из-за угрозы агрессии Кремля.

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