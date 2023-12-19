Тревожные сигналы из США: как на промедление Штатов реагирует Евросоюз

Конгресс США все еще не принял финансирование Украины на следующий год. Такие промедления подыграют Владимиру Путину, надеявшемуся на такую же реакцию Европы. Однако ЕС в своих действиях был решительным.

ЕС противостоял Виктору Орбану, всячески протестовавшему из-за начала переговоров о вступлении Украины в ЕС. Об этом 24 Каналу рассказал российский публицист из США Андрей Пионтковский, заметив, что Европа тверда в своих решениях.

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Какова реакция Европы на промедление США

В Соединенных Штатах до сих пор не утвердили финансирование для Украины. Возможно, это только дело времени, однако, безусловно, такое затягивание является сигналом для всего мира. На него и отреагировали в Европе.

Какая реакция была у Европы? На "ура" приняли решение о начале переговоров по вступлению Украины в Евросоюз. А вот Орбану дали возможность продолжить свой спектакль, дали возможность выйти выпить кофе, дать интервью, что у венгров еще будет тысяча способов подавить Украину,

– отметил Андрей Пионтковский.

Хотя большинство политического класса и Конгресса выступают за поддержку Украины, но, к сожалению, принять решение не удалось. При этом достаточно резкую позицию заняли Джо Байден, Ллойд Остин и Джон Кирби.

Высокопоставленные чиновники начали подчеркивать, что если Конгресс не выделит Украине деньги и России удастся победить, то Владимир Путин пойдет с войной на страны НАТО. Тогда же, по словам координатора Совета нацбезопасности Белого дома Кирби, американцам придется платить не деньгами, а кровью.

"И Путин, и его агенты в Америке именно на это и рассчитывали: что Европа, увидев, как Запад сомневается, тоже поднимет хвост. Но реакция была обратной. Европейцы увидели реальность картины похода Путина в Европу и ужаснулись", – подчеркнул публицист.

Заметим, что Евросоюз пока не проголосовал за выделение Украине финансовой помощи размером 50 миллиардов евро через оппозицию Венгрии. Президент Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что это может произойти на саммите ЕС 1 февраля 2024 года.

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