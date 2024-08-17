Британия не разрешает Киеву удары Storm Shadow по России из-за сопротивления одной страны, – СМИ

Лондон не позволил Киеву использовать на территории России дальнобойные ракеты Storm Shadow. СМИ выяснили, что это на самом деле не было добровольным решением Британии.

Сам Лондон не имеет ничего против применения Украиной Storm Shadow по территории страны-агрессора. Именно поэтому еще в конце июля он обратился в Вашингтон с запросом на одобрение использования украинцами Storm Shadow в России, однако ответа британцы до сих пор не получили.

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У Байдена боятся эскалации

Как отмечают собеседники издания в британском правительстве, "дискуссии вокруг Storm Shadow с союзниками все еще продолжаются". Еще один источник связывает задержку с ответом "рутинным процесjv в США".

Известно, что для того, чтобы позволить Украине бить дальнобойными ракетами по России Великобритания должна получить согласие от Франции, США и еще одной страны НАТО.

Источник в правительстве подчеркнул, что Великобритания не обвиняет США в задержке, добавив, что такие изменения в политике требуют времени.

Журналисты отмечают, что в администрации Байдена опасаются эскалации, к которой могут привести удары вглубь России. Также в Белом доме апеллируют тезисом, что, мол, Киев не нуждается в дальнобойном вооружении для того, чтобы освободить свою территорию.

Временный поверенный в делах США в Британии Мэтью Палмер в интервью радиостанции Times заявил, что условия, на которых может быть использовано британское оружие, должен определять только Лондон.

The Times приводит мнение британских военных. Те считают, что США медлят с ответом по запросу на использование Storm Shadow, потому что, прежде всего, хотят оценить влияние и последствия операции Украины в Курской области.