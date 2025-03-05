Без разведданных США: сможет ли Украина в 2025 году запускать дроны вглубь России

Соединенные Штаты Америки прекратили предоставление Украине разведывательных данных, необходимых для нанесения ударов по территории России. Украина все же может продолжать атаки на военные объекты врага с помощью дронов, но неизвестно, будут ли они эффективными.

В то же время важно продолжать использовать имеющиеся ресурсы и активно развивать сотрудничество с другими международными партнерами. Такое мнение 24 Каналу высказал генерал-лейтенант, военный эксперт и основатель фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко.

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Как быть без разведданных США

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф подтвердил, что США приостановили обмен разведывательными данными с Украиной, в частности теми, которые необходимы для ударов по России. Генерал-лейтенант объяснил, что хотя Украина может продолжать запускать дроны по российской территории, эффективность таких ударов остается под вопросом.

Однако Украина имеет не только беспилотники с дальностью до 2500 километров, а также дроны-ракеты "Паляница" и "Ад", сочетающие лучшие характеристики БПЛА и ракет для нанесения точных ударов.

Также продолжается развитие ракетной программы, в частности баллистических и крылатых ракет. Недавно президент Владимир Зеленский отмечал, что в 2024 году были успешно проведены испытания новой ракеты. Возможно, ближайшее время состоится боевое применение.

Поэтому пока, сжав зубы, необходимо использовать возможности, которые у нас остались с учетом действий американцев,

– отметил Игорь Романенко.

Кроме того, важно продолжать строить дипломатические отношения с международными партнерами, которые помогают Украине различными способами, одновременно уменьшать влияние тех стран, которые препятствуют интересам нашего государства.

Заметим, в CNN уже предупредили, что прекращение предоставления Украине разведывательных данных может ослабить способность ПВО сбивать российские ракеты.